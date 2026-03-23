Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ και το προσωρινό πάγωμα των βομβαρδισμών στο Ιράν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι δύο κορυφαίοι απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συνομιλίες με την Τεχεράνη και βρέθηκε κοινό έδαφος για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Το πρόσωπο που φέρεται να εκπροσώπησε το ιρανικό καθεστώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, είναι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να τον κατονομάσει, αναφέρθηκε σε έναν «σεβαστό ηγέτη», δηλώνοντας: «Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός — όχι τον ανώτατο ηγέτη, δεν έχουμε ακούσει νέα από αυτόν».

Αν και η Τεχεράνη δήλωσε άγνοια για τις επαφές, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως τα δύο μέρη έχουν ήδη συμφωνήσει σε αρκετά σημεία. Πληροφορίες από αμερικανικά και ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι οι συνομιλίες είναι τόσο προχωρημένες, ώστε εξετάζεται ήδη ο τόπος διεξαγωγής μιας δια ζώσης συνάντησης.

Προς συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ

Όπως διαρρέεται, οι χώρες που μεσολαβούν στις επαφές — η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν — προσπαθούν να οργανώσουν συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ. Εκεί, ο Γκαλιμπάφ και άλλοι αξιωματούχοι θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη, ενώ από την αμερικανική πλευρά θα συμμετάσχουν οι Γουίτκοφ, Κούσνερ και πιθανώς ο αντιπρόεδρος Βανς. Η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ γνώριζε για έμμεση επικοινωνία ΗΠΑ – Τεχεράνης, αλλά αιφνιδιάστηκε από τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ τη Δευτέρα, τονίζοντας: «Δεν γνωρίζαμε ότι τα πράγματα προχωρούσαν τόσο γρήγορα».

Αβεβαιότητα στην ιρανική ηγεσία

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στην Τεχεράνη, μετά τη δολοφονία πολλών ανώτερων στελεχών από το Ισραήλ και με την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να παραμένει άγνωστη λόγω τραυματισμού. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλητές των ΗΠΑ στο Ιράν εκπροσωπούν επίσημα το καθεστώς, αποδίδοντας τις διαψεύσεις της Τεχεράνης σε εσωτερική ασυνεννοησία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπήρξε στο παρελθόν βασικός συνομιλητής της κυβέρνησης Τραμπ, αν και ορισμένοι στην Ουάσιγκτον αμφισβητούσαν την εξουσιοδότησή του να κλείσει συμφωνία, σύμφωνα με το Axios.

Ο ρόλος των μεσολαβητών

Αμερικανική πηγή ανέφερε ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν λειτουργούν ως μεσολαβητές, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες. Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών είχαν ξεχωριστές επαφές με τον Γουίτκοφ και τον Αραγτσί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η διαμεσολάβηση συνεχίζεται και σημειώνει πρόοδο. Η συζήτηση αφορά τον τερματισμό του πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων. Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσεις σύντομα», δήλωσε στο Axios πηγή με γνώση των λεπτομερειών.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Γουίτκοφ, τον Αραγτσί και τους ομολόγους του από Πακιστάν, Τουρκία και Κατάρ. Το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογράμμισε τη σημασία του «περιορισμού των ευρύτερων επιπτώσεων της σύγκρουσης και της αποτροπής επέκτασής της».