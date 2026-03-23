- Channel 12: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για συμφωνία
- Επτά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Μοσούλης στο Ιράκ προς αμερικανική βάση στη Συρία
- CBS: Οι Ιρανοί έχουν τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
- Νετανιάχου σε Τραμπ: Θα συνεχίζουμε να χτυπάμε Ιράν και Λίβανο – Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών από τον Αμερικανό πρόεδρο
- Ζελένσκι: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν – Υπάρχουν «αδιάψευστα» στοιχεία
- Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου – Βανς
- Ιρανός αξιωματούχος: Οι ΗΠΑ ζήτησαν συνομιλίες το Σάββατο
- Το Ισραήλ χτύπησε το κεντρικό αρχηγείο ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης
- Τραμπ για Ιράν: Τους δίνω πέντε μέρες, ελπίζω να φτάσουμε σε επωφελή συμφωνία για όλους
- Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει ημέρα για το τέλος του πολέμου – Τι αναφέρουν ισραηλινές πηγές
- Axios: Με ποιον Ιρανό ηγέτη θα διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ – Πιθανή συνάντηση στο Πακιστάν
- Βουτιά στις τιμές πετρελαίου και άνοδος μετοχών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν
- Τραμπ: Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα συμφωνία, θα μπορούσε να συναφθεί σε πέντε μέρες ή και λιγότερο
- Τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους του Ιράν παίρνουν αναβολή για 5 μέρες – Ποια η προϋπόθεση
- Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ
- Το Ιράν αρνήθηκε ότι χτύπησε με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία και μιλά για προβοκάτσια
- Νέες απειλές Ιράν: Θα τοποθετήσουμε νάρκες στον Περσικό Κόλπο
- Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο 48 ωρών προς το Ιράν από τον Τραμπ, «ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ»
- Σφοδρός αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε γειτονιά στο Ιράν, μπαράζ Ιρανικών επιθέσεων και στο Ισραήλ.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν πως αν δεν «ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ θα ισοπεδώσουν τους σταθμούς ενέργειας της χώρας.
- Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και θα εξαπολύσει αντίποινα εναντίον ενεργειακών και υδάτινων υποδομών της περιοχής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
- Την ίδια στιγμή, ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν τη γέφυρα Κασιμίγια στο νότιο Λίβανο. Ο πρόεδρος Joseph Aoun χαρακτήρισε την επίθεση ως «προοίμιο χερσαίας εισβολής», υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς η απειλή για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις διεθνείς ροές πετρελαίου και την παγκόσμια οικονομία.
Channel 12: Αυτοί είναι όροι που θέτει το Ιράν για το τέλος του πολέμου
Το Ιράν έχει θέσει ένα σύνολο σαφών και αμετακίνητων όρων για τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο των έμμεσων συνομιλιών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού Channel 12. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, Ιρανοί αξιωματούχοι ζητούν ισχυρές εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες δεν θα επαναληφθούν. Παράλληλα, θέτουν ως προϋπόθεση μια νέα […]
«Να σπάσουμε τον αποκλεισμό του Ορμούζ»: Δραστικά μέτρα ζητεί το Μπαχρέιν – Η πρόταση που κατέθεσε στον ΟΗΕ
Το Μπαχρέιν κατέθεσε ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που να εγκρίνει τη χρήση βίας για την προστασία της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ
Reuters: Πώς ο Νετανιάχου έπεισε τον Τραμπ να ξεκινήσουν τον πόλεμο στο Ιράν – Τα δύο γεγονότα «κλειδιά»
Λιγότερο από 48 ώρες πριν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τους λόγους που, σύμφωνα με πληροφορίες, δικαιολογούσαν την έναρξη ενός τόσο περίπλοκου και μακρινού πολέμου, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει στην προεκλογική του […]
Ιράκ: Επτά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Μοσούλης προς μια αμερικανική βάση στη Συρία
Τουλάχιστον επτά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την πόλη Ράμπια του Ιράκ προς μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία, ανέφεραν δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.