Λιγότερο από 48 ώρες πριν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τους λόγους που, σύμφωνα με πληροφορίες, δικαιολογούσαν την έναρξη ενός τόσο περίπλοκου και μακρινού πολέμου, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει στην προεκλογική του […]