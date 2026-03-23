Οι αγορές σημείωσαν ισχυρή άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «αναβάλουν περαιτέρω επιθέσεις» στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εν αναμονή του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων.

Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 975 μονάδες ή 2,1%, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 2%, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 2,3%. Ο τεχνολογικός δείκτης είχε κλείσει την Παρασκευή «στα πρόθυρα διόρθωσης», υποχωρώντας 10% από πρόσφατο υψηλό.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά: το Brent μειώθηκε κατά 10,1%, στα 100,87 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως είχε πέσει έως τα 96 δολάρια. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε 9,5%, στα 88,90 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών κινήθηκαν ανοδικά και το πετρέλαιο υποχώρησε άμεσα μετά το μήνυμα του Τραμπ για τη στρατιωτική παύση. Ωστόσο, οι αγορές απώλεσαν μέρος του αρχικού τους ενθουσιασμού όταν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν τα πλήγματα στην Τεχεράνη, ενώ δεν ήταν σαφές αν το Ιράν συμφωνεί με την εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασε ο Τραμπ.

Αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν, αντιστρέφοντας τις πρωινές απώλειες. Ο δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,1%, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,8%.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν 2%, ο δείκτης δολαρίου των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 0,5% και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έπεσαν, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στα κρατικά χρεόγραφα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για ντίζελ και βενζίνη στις ΗΠΑ κατέγραψαν επίσης πτώση. Το ντίζελ υποχώρησε 8,5% και η βενζίνη 9%, αν και παραμένουν αυξημένα κατά 83% και 74% αντίστοιχα από την αρχή του έτους.

Παρά τη χθεσινή πτώση, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν περίπου ένα τρίτο υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιπτώσεις στις ΗΠΑ και δηλώσεις Τραμπ

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη πληρώσει το τίμημα του πολέμου μέσω των υψηλότερων τιμών καυσίμων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της AAA, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε για 23η συνεχόμενη ημέρα, φτάνοντας τα 3,96 δολάρια το γαλόνι — το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η τιμή του πετρελαίου θα «πέσει σαν πέτρα» εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη της σύρραξης, με το Ιράν να απειλεί πλοία στο στρατηγικό στενό του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους: «Έχουμε πολύ σοβαρές πιθανότητες για μια συμφωνία», προσθέτοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν εγγυάται τίποτα· δεν εγγυώμαι τίποτα».

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη πως οι δύο χώρες συζητούν 15 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου, με την εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων από το Ιράν να αποτελεί τα «νούμερα ένα, δύο και τρία» της ατζέντας. Παράλληλα, τόνισε ότι επιθυμεί να δει μια «πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος».