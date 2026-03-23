Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Fox Business Network.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πιο πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ομολόγων τους, πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή το βράδυ.

Επίσης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ακόμα ότι οι συζητήσεις με τις ιρανικές αρχές ήταν πολύ έντονες και ότι παραμένει αισιόδοξος πως μπορεί να επιτευχθεί κάτι πολύ ουσιαστικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγή καθεστώτος.

Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, πραγματοποιήθηκαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με στόχο, όπως τόνισε, την «πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή.