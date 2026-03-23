- Σφοδρός αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε γειτονιά στο Ιράν, μπαράζ Ιρανικών επιθέσεων και στο Ισραήλ.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν πως αν δεν «ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ θα ισοπεδώσουν τους σταθμούς ενέργειας της χώρας.
- Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και θα εξαπολύσει αντίποινα εναντίον ενεργειακών και υδάτινων υποδομών της περιοχής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
- Την ίδια στιγμή, ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν τη γέφυρα Κασιμίγια στο νότιο Λίβανο. Ο πρόεδρος Joseph Aoun χαρακτήρισε την επίθεση ως «προοίμιο χερσαίας εισβολής», υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς η απειλή για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις διεθνείς ροές πετρελαίου και την παγκόσμια οικονομία.
Απίστευτο βίντεο: Αμερικανικός Patriot παθαίνει… εγκεφαλικό και τραυματίζει κόσμο στο Μπαχρέιν – Τι αποκαλύπτει το Reuters
Μια αμερικανική συστοιχία Patriot φέρεται να εκτόξευσε τον πύραυλο αναχαίτισης που συνδέεται με την έκρηξη πριν από τα ξημερώματα της Κυριακής 9 Μαρτίου στο Μπαχρέιν, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών, σύμφωνα με ανάλυση που επικαλείται το Reuters. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών Middlebury εκτίμησαν με μέτρια έως υψηλή βεβαιότητα ότι ο ύποπτος πύραυλος εκτοξεύτηκε […]
Μπορεί το Ιράν να χτυπήσει την Ευρώπη; Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ δίνει απάντηση με πολλές… ερμηνείες
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία «εξετάζει» τους ισχυρισμούς του Ισραήλ πως το Ιράν διαθέτει πλέον πυραύλους ικανούς να πλήξουν ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το Σάββατο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι η Τεχεράνη έχει πλέον πυραύλους «ικανούς να φτάσουν στο Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο». Ο Mark Rutte δήλωσε στην εκπομπή […]
Πόσο πιθανή είναι μία χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν: Όλες οι πληροφορίες
Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται, με το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν να είναι πλέον στο τραπέζι. ΗΠΑ και σύμμαχοι δηλώνουν έτοιμοι για δράση, χωρίς να αποκλείουν την αποστολή στρατευμάτων αν κριθεί απαραίτητο.
Ιράν: O πόλεμος στο επόμενο στάδιο – Στόχος οι ενεργειακές εγκαταστάσεις
Περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, οι κρίσιμες υποδομές της περιοχής έχουν γίνει στόχος επιθέσεων, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου ή πυρηνικές μονάδες.
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η μάχη για το νερό ίσως αποδειχτεί πολυτιμότερη από εκείνη για το πετρέλαιο
Οι επιθέσεις κατά του νερού δεν είναι συχνές κατά την διάρκεια των πολέμων, αλλά στον τρέχοντα πόλεμο στην Μέση Ανατολή έχουν κάνει την εμφάνισή τους με τα πλήγματα κατά των σταθμών αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού, ζωτικής σημασίας για τα εκατομμύρια των κατοίκων της περιοχής.