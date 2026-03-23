  • Σφοδρός αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε γειτονιά στο Ιράν, μπαράζ Ιρανικών επιθέσεων και στο Ισραήλ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν πως αν δεν «ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ θα ισοπεδώσουν τους σταθμούς ενέργειας της χώρας.
  • Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και θα εξαπολύσει αντίποινα εναντίον ενεργειακών και υδάτινων υποδομών της περιοχής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
  • Την ίδια στιγμή, ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν τη γέφυρα Κασιμίγια στο νότιο Λίβανο. Ο πρόεδρος Joseph Aoun χαρακτήρισε την επίθεση ως «προοίμιο χερσαίας εισβολής», υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς η απειλή για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις διεθνείς ροές πετρελαίου και την παγκόσμια οικονομία.

Live blog όλες οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

