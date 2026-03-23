Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, πραγματοποιήθηκαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με στόχο, όπως τόνισε, την «πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι συζητήσεις χαρακτηρίζονται ως «σε βάθος, λεπτομερείς και εποικοδομητικές» και αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι, με βάση το κλίμα και τον τόνο αυτών των επαφών, έδωσε εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αναβάλει «τα στρατιωτικά πλήγματα» που είχαν προγραμματιστεί κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών.

Η αναβολή αυτή, όπως διευκρίνισε, θα ισχύσει για περίοδο πέντε ημερών και τελεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέλιξης των συνεχιζόμενων συναντήσεων και διαπραγματεύσεων.

Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την πορεία των επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ειδικότερα η ανάρτηση αναφέρει:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η χώρα του Ιράν είχαν, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή. Με βάση το ύφος και τον τόνο αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συνομιλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει οποιαδήποτε και όλα τα στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέλιξης των εν εξελίξει συναντήσεων και συζητήσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Άμεση αντίδραση των αγορών

Μετά την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά περισσότερο από 10%.

Παράλληλα, ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το Παρίσι να βρίσκεται στο +2,45%, την Φρανκφούρτη στο +3,24% και το Λονδίνο στο +0,52%.