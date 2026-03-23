Το Ιράν ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από τον εμπρησμό τεσσάρων ασθενοφόρων έξω από συναγωγή στο Λονδίνο, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Telegraph, επικαλούμενη πηγές της ισραηλινής πρεσβείας.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23 Μαρτίου 2026), όταν κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τρία άτομα να προσεγγίζουν τα οχήματα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τα ασθενοφόρα ανήκαν σε εθελοντική εβραϊκή υπηρεσία πρώτων βοηθειών στο Λονδίνο.

Hatzolah ambulances up in flames in Golders Green, London in a suspected arson attack. Reports of hooded men seen fleeing the scene. pic.twitter.com/Ht6hj0cePp — KolHaolam (@KolHaolam) March 23, 2026

Τα τέσσερα οχήματα της εβραϊκής οργάνωσης Hatzolah, που παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στην τοπική κοινότητα, πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματική πράξη μίσους με σαφή αντισημιτικά χαρακτηριστικά.

Οι υποψίες για πιθανή εμπλοκή του Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν στα ασθενοφόρα, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα γειτονικών κτιρίων και αναστάτωση στους κατοίκους. Η Hatzolah, μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση, ανταποκρίνεται σε ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές του Λονδίνου.

Aerial view after ambulances in north London set on fire https://t.co/lT2SW4TcZQ — Reuters (@Reuters) March 23, 2026

Τα ασθενοφόρα ήταν σταθμευμένα στη συναγωγή Machzike Hadath στο Golders Green, συνοικία όπου ζει μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας ότι η πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου «πρόκειται για μια βαθιά σοκαριστική αντισημιτική εμπρηστική επίθεση». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα που σήμερα το πρωί ξυπνάει με αυτή τη φρικτή είδηση. Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας», όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τριών υπόπτων, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.