Το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά ότι διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς πως ευθύνεται για το χτύπημα στην αμερικανοβρετανική βάση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία και κάνει λόγο για προβοκάτσια.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, τόνισε ότι ούτε ο Μαρκ Ρούτε μπορεί να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς των ισραηλινών αρχών περί ιρανικής επίθεσης με διηπειρωτικούς πυραύλους στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία. «Αυτή είναι μια ακόμη ιστορία για μια επιχείρηση ψεύτικης σημαίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

That even the NATO Secretary General (who is infamously pressing Alliance members to appease the U.S. and support their illegal war on #Iran) declines to endorse Israel’s most recent disinformation, speaks volumes: the world has grown thoroughly exhausted with these tired and… https://t.co/KTDAuwa4PT — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 23, 2026

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μπαγκάεϊ επεσήμανε ότι «το γεγονός πως ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, γνωστός για την πίεση που ασκεί στα μέλη της συμμαχίας να ευχαριστήσουν τις ΗΠΑ και να υποστηρίξουν τον παράνομο πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, αρνείται να στηρίξει την τελευταία εκστρατεία παραπληροφόρησης του Ισραήλ, λέει πολλά» και πρόσθεσε ότι: «ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτές τις τετριμμένες και δυσφημισμένες ιστορίες ψευδούς σημαίας».

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι το Ιράν διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους απαιτεί περαιτέρω επαλήθευση. Ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, είχε ισχυριστεί ότι το Ιράν εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό πύραυλο δύο σταδίων προς το νησί, με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων, «ικανό να φτάσει το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πως η πρόσφατη επίθεση κατά της αμερικανοβρετανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία πραγματοποιήθηκε με ιρανικούς πυραύλους. Μιλώντας στο CBS News, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής επιβεβαίωση για την προέλευση των πυραύλων βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων που έπληξαν τη βάση.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα καταφέρει να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, δήλωσε πλήρη υποστήριξη στις στρατιωτικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «κριτική» λόγω της υπαρξιακής απειλής που, όπως είπε, αντιμετωπίζει η περιοχή.