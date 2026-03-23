Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Ισραήλ και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, μετά από βίντεο που ανάρτησαν Ιρανοί, στο οποίο εμφανίζονται πύραυλοι με τη φωτογραφία και δηλώσεις του Ισπανού ηγέτη. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι τα λόγια του χρησιμοποιούνται ως προπαγανδιστικό υλικό από το Ιράν.

«Πέδρο Σάντσεθ, οι μουλάδες του Ιράν σε ευχαριστούν βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύουν κατά αμάχων στο Ισραήλ και στις αραβικές χώρες», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ.

🇪🇸 Pedro Sánchez – Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world. How does it feel knowing your face & words are on these missiles? Keep in mind that Europe – including Spain – is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026

Στην ίδια ανάρτηση, το υπουργείο απευθύνεται απευθείας στον Ισπανό πρωθυπουργό, ρωτώντας: «Πώς νιώθεις που γνωρίζεις ότι το πρόσωπο και τα λόγια σου είναι σε αυτούς τους πυραύλους;».

Το Τελ Αβίβ υπενθυμίζει ακόμη στον Σάντσεθ ότι, όπως σημειώνει η ανάρτηση, «η Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας – είναι εντός εμβέλειας των πυραύλων» που εκτοξεύει το Ιράν.

Στο επίμαχο βίντεο, πάνω στους πυραύλους εμφανίζεται η φράση του Σάντσεθ: «Ο πόλεμος αυτός δεν είναι μόνο παράνομος αλλά και απάνθρωπος – Ευχαριστούμε κύριε πρωθυπουργέ», την οποία οι Ιρανοί φαίνεται να χρησιμοποιούν ειρωνικά.