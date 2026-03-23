Ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε ξανά στον νότιο Λίβανο, κοντά στη γέφυρα που είχε πληγεί μία ημέρα νωρίτερα στα νότια σύνορα της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται άνδρες της Χεζμπολάχ, ενώ η κάμερα του ελληνικού καναλιού κατέγραψε ζωντανά την επίθεση, μόλις λίγα μέτρα από τους δημοσιογράφους.

Το Ισραήλ είχε ήδη προειδοποιήσει για περαιτέρω χτυπήματα στην περιοχή, έχοντας δώσει εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να καταστρέψουν όλες τις γέφυρες που εκτείνονται πάνω από τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο. Παράλληλα, διατάχθηκε η επιτάχυνση της κατεδάφισης κατοικιών κοντά στα νότια σύνορα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η νέα επίθεση σημειώθηκε κοντά στη γέφυρα, δίπλα σε εθνική οδό, από την οποία διέρχονταν πολλοί κάτοικοι. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αέρος, με συνεχείς εκρήξεις να ακούγονται στον ουρανό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δημοσιογράφων.

Οι απεσταλμένοι της ΕΡΤ που βρίσκονταν στο σημείο κατέγραψαν το περιστατικό και απομακρύνθηκαν άμεσα, καθώς η περιοχή θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη.