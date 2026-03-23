Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας διαθέτει «αδιάψευστα» στοιχεία ότι η Ρωσία συνεχίζει να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα (23/03), μετά από συνάντησή του με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τις δικές της δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, καθώς και μέρος των δεδομένων που λαμβάνει μέσω της συνεργασίας με εταίρους στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο X.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την περασμένη εβδομάδα ως «ψευδείς ειδήσεις» μια αναφορά της Wall Street Journal σύμφωνα με την οποία η Ρωσία μοιράζεται δορυφορικές εικόνες και βελτιωμένη τεχνολογία drones με το Ιράν.