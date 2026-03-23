Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξετάζει προσχέδιο ψηφίσματος που υπέβαλε το Μπαχρέιν, με στόχο να επιτραπεί στις χώρες να χρησιμοποιούν «όλα τα αναγκαία μέσα» – τη γνωστή διπλωματική διατύπωση που υποδηλώνει τη δυνατότητα χρήσης βίας – για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ.

Το κείμενο του προσχεδίου ζητά από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να λάβουν άδεια προκειμένου «να χρησιμοποιήσουν όλα τα αναγκαία μέσα εντός και γύρω από το Στενό του Χορμούζ, συμπεριλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων» των παράκτιων χωρών. Στόχος είναι η απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων και «η εξουδετέρωση ή πρόληψη κάθε απόπειρας κλεισίματος ή παρεμβολής στη διεθνή ναυσιπλοΐα».

Το προσχέδιο καλεί επίσης το Ιράν «να παύσει αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και κάθε απόπειρα παρεμπόδισης» της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, προειδοποιώντας παράλληλα για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε νωρίτερα ότι «δεν είναι αναγκαία» η ναρκοθέτηση του Χορμούζ, καθώς –όπως είπε– οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν πλήρως την περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μόνο ένας μικρός αριθμός φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων –κυρίως ιρανικών συμφερόντων– έχει καταφέρει να διέλθει από το Στενό από τη στιγμή που οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν στο κλείσιμό του.

Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι πιθανότητες έγκρισης

Το Μπαχρέιν, ενεργώντας εκ μέρους των χωρών του Κόλπου, είχε καταθέσει και τον Μάρτιο άλλο ένα ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε, ζητώντας να σταματήσουν άμεσα οι ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία.

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι το νέο ψήφισμα δύσκολα θα εγκριθεί, καθώς οι σύμμαχοι του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ρωσία και η Κίνα, αναμένεται να ασκήσουν βέτο εφόσον χρειαστεί. Για την έγκριση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι στο 15μελές Συμβούλιο και η μη άσκηση βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη – Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία.