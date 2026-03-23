Το Ιράν έχει θέσει ένα σύνολο σαφών και αμετακίνητων όρων για τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο των έμμεσων συνομιλιών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού Channel 12.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, Ιρανοί αξιωματούχοι ζητούν ισχυρές εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες δεν θα επαναληφθούν. Παράλληλα, θέτουν ως προϋπόθεση μια νέα ρύθμιση για το Στενό του Ορμούζ, η οποία ουσιαστικά θα το φέρει υπό ιρανικό έλεγχο.

Το Channel 12 σημειώνει επίσης ότι η Τεχεράνη απαιτεί το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πιθανές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη

Ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ του ίδιου δικτύου υποδηλώνει ότι το Ιράν ενδέχεται να εμφανίζει παρασκηνιακά κάποια περιορισμένη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις. Το Channel 12 παρουσιάζει τις αρχικές διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης, όπως τις αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να κατονομάζει πηγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ιράν μπορεί να είναι διατεθειμένο να παγώσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του για πέντε χρόνια, να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να ξεκινήσει συζητήσεις για τα αποθέματα ουρανίου που έχει εμπλουτίσει σε ποσοστό 60%.

Επιπλέον, το Channel 12 αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτρέψει επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στις εναπομείνασες φυγοκεντρητές. Παράλληλα, ενδέχεται να σταματήσει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ένοπλων οργανώσεων-συμμάχων, όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και ιρακινές πολιτοφυλακές.