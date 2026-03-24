Ιράν και Στενά του Ορμούζ βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς έντασης, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε πως οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την κρίση στην περιοχή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η δήλωση έγινε στις 24 Μαρτίου 2026, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του Ιρανού υπουργού με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Τσο Χιουν.

Ο Αραγτσί χαρακτήρισε την κατάσταση ανασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ ως «άμεσο αποτέλεσμα του απρόκλητου επιθετικού πολέμου που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του Ιράν». Τόνισε πως η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική της κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα απέναντι σε κάθε ξένη επίθεση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο Ιρανών πολιτών και διατύπωσε έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνεχιζόμενη ένταση στα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά παραμένουν κλειστά, καθώς το Ιράν συνεχίζει να πλήττει πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από την περιοχή. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι η διέλευση θα παραμείνει απαγορευμένη τόσο για τους εχθρούς όσο και για τους συμμάχους της. Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε εγκλωβισμό δεκάδων τάνκερ και σε εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, προκαλώντας σοβαρές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.