Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News ότι η Τεχεράνη θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από μια απλή εκεχειρία για να τερματίσει τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Το μήνυμά μας είναι ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που μας έχει επιβληθεί. Διαπραγματευόμασταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν. Αυτή ήταν μια κατάφωρη πράξη επιθετικότητας· μια παράνομη, αδικαιολόγητη και απρόκλητη πράξη επιθετικότητας», δήλωσε ο Αραγτσί στο ειδησεογραφικό πρακτορείο την Παρασκευή.

«Αυτό που κάνουμε είναι καθαρά αυτοάμυνα. Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε, όσο κι αν είναι απαραίτητο και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο», είπε, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της συνέντευξης που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Η θέση μας είναι, και πρέπει να το επαναλάβω, ότι δεν δεχόμαστε κατάπαυση του πυρός επειδή δεν θέλουμε να επαναληφθεί το σενάριο του περασμένου έτους. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί πλήρως και οριστικά και πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτή η κατάσταση δεν θα επαναληφθεί», δήλωσε ο Αραγτσί.