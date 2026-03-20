Η αστυνομία και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχουν αποστείλει δυνάμεις στις περιοχές της κεντρικής χώρας όπου αναφέρθηκαν χτυπήματα από ιρανικούς πυραύλους.

Νωρίτερα είχαν ηχήσει σειρήνες καθώς διαπιστώθηκε νέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό.

Οπτικό υλικό δείχνει πως ένα από τα πυρομαχικά προκάλεσε μικρό κρατήρα σε παιδική χαρά στην κεντρική πόλη Κιριάτ Όνο.