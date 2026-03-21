Το Ιράν επιχείρησε να πλήξει «χωρίς επιτυχία» χθες, Παρασκευή, την αμερικανοβρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό, επιβεβαίωσε σήμερα επίσημη βρετανική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, αυτή η αποτυχημένη προσπάθεια έλαβε χώρα προτού η βρετανική κυβέρνηση ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ορισμένες […]