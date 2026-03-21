  • ΗΠΑ: Χτυπήσαμε πάνω από 8.000 στόχους στο Ιράν
  • Επίσημη βρετανική πηγή: «Χωρίς επιτυχία» η προσπάθεια του Ιράν να πλήξει τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία
  • Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι «δεν έχει γνώση» για επίθεση κατά της πυρηνικής εγκατάστασης της Νατάνζ στο Ιράν
  • Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν νέα επίθεση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, χωρίς αρχικές αναφορές για διαρροές ραδιενέργειας.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Kyodo News ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται κατάπαυση πυρός αλλά απαιτεί πλήρη και οριστικό τερματισμό του πολέμου με εγγυήσεις μη επανάληψης.
  • CBS: Εντατικές προετοιμασίες για πιθανή χρήση χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν
  • Επίθεση με drone σε κατοικημένη περιοχή της Βαγδάτης
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τέσσερις μαχητές της Χεζμπολάχ σε αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο και έπληξε αρχηγεία της οργάνωσης στη Βηρυτό.
  • Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανοβρετανικής βάσης στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.
  • Δύο άτομα σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό στο βόρειο Ιράν.
  • Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά επιθέσεων σε διαφιλονικούμενα νησιά στον Κόλπο.
  • Σειρήνες ακούστηκαν στο Τελ Αβίβ λόγω πυραυλικών επιθέσεων.

