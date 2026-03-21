Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο ισραηλινό μαχητικό F-16 που πετούσε πάνω από το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, μια σύγκρουση που επεκτάθηκε από τότε στη Μέση Ανατολή.

«Εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς επλήγη στις 03:45 στο κέντρο του Ιράν», ανέφεραν στον ιστότοπό τους Sepah News οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει από την πλευρά του νωρίτερα ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει το είδος του αεροπλάνου.

Πρόσθεσε πως «καμία ζημιά δεν προκλήθηκε στο αεροσκάφος».

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι ιρανικές και οι ισραηλινές δηλώσεις αναφέρονται στο ίδιο συμβάν.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν επίσης εικόνα που δείχνει καπνό στον ουρανό, λέγοντας ότι ένα άλλο αεροσκάφος τέθηκε στο στόχαστρο, χωρίς να διευκρινίζουν ούτε το είδος του αεροσκάφους ούτε αν ανήκε στο Ισραήλ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτήν την εικόνα.

Οι πληροφορίες αυτές κυκλοφορούν μερικές ημέρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος F-35 «επλήγη και υπέστη σοβαρές ζημιές στον ουρανό [ενώ πετούσε] πάνω από το κεντρικό Ιράν».

Προχθές, Πέμπτη, το CNN μετέδωσε, επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, πως ένα αμερικανικό F-35 «πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή αφού επλήγη από ιρανικά πυρά».