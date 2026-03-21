Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), η Mossad του Ισραήλ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών συνεργάζονται προκειμένου να εντοπίσουν σημάδια παρουσίας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος μετά την ανακήρυξή του ως νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, έπειτα από τη δολοφονία του πατέρα του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Διαβάστε ακόμα: Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στους εχθρούς του Ιράν: «Η ασφάλεια σας αποτελεί παρελθόν»

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι υπηρεσίες κατασκοπείας ανέμεναν από τον Χαμενεΐ να απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το Nowruz, όπως συνήθιζε ο πατέρας του. Ωστόσο, τελικά εκδόθηκε μόνο γραπτή δήλωση, χωρίς δημόσια εμφάνιση.

«Δεν έχουμε αποδείξεις ότι είναι πραγματικά αυτός που δίνει τις εντολές», δηλώνει ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει την κατάσταση ως «πέρα από το παράξενο».

Διαβάστε ακόμα: Πρώτο ηχητικό μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Με την ενότητα νικήσαμε τον εχθρό»

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος προσθέτει: «Δεν πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θα έμπαιναν σε τόσο κόπο για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι έχει αναλάβει τα ηνία».

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι η CIA εξετάζει την αυθεντικότητα των φωτογραφιών του Χαμενεΐ που δημοσιεύθηκαν μαζί με το μήνυμα για το Nowruz, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πρόσφατες. Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιαν δημοσιοποίησε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

«Θα περιμέναμε να δούμε και τον Μοτζτάμπα με κάποιον τρόπο. Δεν αξιοποίησε την ευκαιρία ούτε τήρησε την παράδοση», σημειώνει ο αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Είναι ένα μεγάλο καμπανάκι κινδύνου».