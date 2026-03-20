Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κήρυξε τη νίκη της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, με αφορμή τη γιορτή της περσικής Πρωτοχρονιάς, Νορούζ. Το μήνυμα του αγιατολάχ δόθηκε γραπτώς, καθώς συνεχίζει να μην εμφανίζεται δημοσίως μετά τον ορισμό του ως διαδόχου του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου σε αεροπορικό βομβαρδισμό.

«Αυτήν τη στιγμή, λόγω της ιδιαίτερης ενότητας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας, συμπατριώτες μας, παρά όλες τις διαφορές σας σε θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο, ο εχθρός ηττήθηκε», ανέφερε ο Χαμενεΐ στο μήνυμά του. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί «του έχουν καταφέρει ένα ολέθριο πλήγμα, σε τέτοιο βαθμό που εκστομίζει αντιφατικά και παράλογα λόγια».

Σύμφωνα με τον νέο ανώτατο ηγέτη, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν την «ψευδαίσθηση» πως ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ και άλλων στρατιωτικών ηγετών θα προκαλούσε «φόβο και απόγνωση» στο εσωτερικό του Ιράν, επιτρέποντάς τους να «κυριαρχήσουν και να διαιρέσουν» τη χώρα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η ενότητα του ιρανικού λαού απέτρεψε αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προέβλεψε ότι μέσα στο νέο έτος «η ενότητα του Ιράν θα γίνει μετά βεβαιότητας ισχυρότερη και σταθερότερη» και ότι οι «εχθροί του» θα αποδυναμωθούν. Παράλληλα, διέψευσε κάθε εμπλοκή του Ιράν ή των συμμαχικών του δυνάμεων στις επιθέσεις εναντίον του Ομάν και της Τουρκίας, αποδίδοντας τις ευθύνες «στους παραπλανητικούς ελιγμούς του σιωνιστή εχθρού».

Μήνυμα ενότητας από τον πρόεδρο του Ιράν

Σε ξεχωριστό μήνυμα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Πίστευαν πως σκοτώνοντας τον ηγέτη μας, εμείς θα συνθηκολογούσαμε, όμως εμείς γίναμε ισχυρότεροι», τόνισε.

Ο Πεζεσκιάν απηύθυνε επίσης έκκληση προς τους Ιρανούς του εξωτερικού να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους και να εργαστούν από κοινού για την ενότητα και την πρόοδο της χώρας. «Ζητώ από τους Ιρανούς του εξωτερικού να αφήσουν στην άκρη τις μνησικακίες και αυτήν τη νέα χρονιά να συγκεντρωθούν όλοι μαζί με στόχο την ενότητα και την πρόοδο του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.