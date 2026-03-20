Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε αυστηρό μήνυμα στους εχθρούς του έθνους, σε γραπτή δήλωσή του προς τον ιρανικό λαό.

Ο Χαμενεΐ σημείωσε ότι “η ασφάλεια τους αποτελεί παρελθόν” σε ανακοίνωση που εκδόθηκε εξ ονόματός του και εστάλη στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιαν, μετά τη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ από το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ ήρθε σε μια περίοδο έντασης, καθώς οι ιρανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ για σειρά επιθέσεων που έχουν πλήξει υψηλόβαθμα στελέχη της χώρας. Η δήλωσή του ερμηνεύεται ως μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Διαδοχή και φήμες για την κατάσταση της υγείας του

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενδέχεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες επιβεβαιώσεις από την Τεχεράνη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ορίστηκε ως Ανώταος Θρησκευτικός ηγέτης, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον 86χρονο ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.