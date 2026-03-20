Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Αλί Μοχαμάντ Ναΐνι, σκοτώθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχασε τη δημόσια φωνή του. Ο υποστράτηγος Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, επίσημος εκπρόσωπος Τύπου του IRGC και κεντρικό πρόσωπο της στρατιωτικής επικοινωνίας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια μιας από τις εντονότερες συγκρούσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, σκοτώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης στις 20 Μαρτίου 2026.

Ο θάνατός του αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για την ανώτερη στρατιωτική και επικοινωνιακή ηγεσία του Ιράν, μετά από σειρά απωλειών υψηλού προφίλ από την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury στις 28 Φεβρουαρίου.

Ποιος ήταν ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί

Ο Ναϊνί δεν ήταν διοικητής πεδίου μάχης, αλλά ο άνθρωπος που, όπως επισημαίνεται, μετέφερε την αφήγηση του Ιράν προς τον κόσμο. Με τον βαθμό του υποστράτηγου, υπηρετούσε από τον Ιούλιο του 2024 ως εκπρόσωπος και αναπληρωτής διευθυντής δημοσίων σχέσεων του IRGC, της ισχυρότερης και πιο ιδεολογικά φορτισμένης στρατιωτικής οργάνωσης της χώρας, που υπάγεται απευθείας στον Ανώτατο Ηγέτη.

Ο ρόλος του εκπροσώπου δεν είναι τυπικός. Σε μια τόσο κρίσιμη σύγκρουση, ο εκπρόσωπος αποτελεί το θεσμικό πρόσωπο που διαμορφώνει το εσωτερικό ηθικό, στέλνει μηνύματα στους αντιπάλους και καθοδηγεί τη δημόσια αφήγηση του πολέμου. Ο Ναϊνί είχε αποκτήσει αυξανόμενη προβολή τις τελευταίες εβδομάδες, από την έναρξη της επιχείρησης.

Ήταν επίσης συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Ιμάμ Χοσεΐν, το στρατηγικό και ακαδημαϊκό ίδρυμα του IRGC στην Τεχεράνη, όπου εκπαιδεύονται αξιωματικοί σε επιστήμες άμυνας, στρατηγική διαχείριση και επαναστατική ιδεολογία.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του τις τελευταίες εβδομάδες

Από την έναρξη της σύγκρουσης, ο Ναϊνί εμφανιζόταν τακτικά στην ιρανική κρατική τηλεόραση, μεταφέροντας επίσημα την οπτική της Τεχεράνης για την πορεία του πολέμου. Το μήνυμά του ήταν σταθερό: το Ιράν μπορούσε να αντέξει παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή και διατηρούσε ουσιαστική αποτρεπτική ισχύ παρά τις αρχικές απώλειες.

Προειδοποιούσε ότι κάθε περαιτέρω επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές ή πολιτικές υποδομές θα οδηγούσε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στην περιοχή. Οι δηλώσεις του έλαβαν νέα βαρύτητα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και την ιρανική απάντηση με πυραυλική επίθεση στις εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ.

Δεν είναι σαφές αν οι τοποθετήσεις του αντικατόπτριζαν πραγματική στρατιωτική αξιολόγηση ή αν στόχευαν κυρίως στην ενίσχυση του εσωτερικού ηθικού και στην αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων. Ωστόσο, επρόκειτο για την επίσημη θέση του IRGC, την οποία εξέφραζε με συνέπεια.

Η σημασία του θανάτου του πέρα από το πρόσωπο

Η εξόντωση ενός στρατιωτικού εκπροσώπου δεν ισοδυναμεί επιχειρησιακά με την απώλεια ενός διοικητή. Ο Ναϊνί δεν διοικούσε στρατεύματα ούτε χειριζόταν οπλικά συστήματα. Παρ’ όλα αυτά, η απώλειά του έχει βαθύτερη σημασία.

Καταδεικνύει ότι η στοχοποίηση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεπερνά τα στρατιωτικά κέντρα και αγγίζει πλέον την ηγεσία και το επικοινωνιακό δίκτυο του Ιράν. Ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Χαμενεΐ σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων, ενώ ακολούθησαν επιθέσεις σε ανώτατους αξιωματούχους και στρατιωτικούς. Τώρα, η απώλεια του εκπροσώπου του IRGC επιβεβαιώνει ένα μοτίβο αποδόμησης της κρατικής συνοχής του Ιράν.

Παράλληλα, δημιουργεί ένα επικοινωνιακό κενό τη στιγμή που η ιρανική κοινή γνώμη χρειάζεται καθοδήγηση. Η κρατική τηλεόραση έχει αποτελέσει βασικό εργαλείο διαχείρισης της κοινής γνώμης, παρουσιάζοντας τον πόλεμο ως αμυντικό αγώνα και προβάλλοντας την ανθεκτικότητα της χώρας. Η απώλεια του προσώπου που εκπροσωπούσε αυτή τη γραμμή επικοινωνίας συνιστά σημαντικό πλήγμα.

Η αλυσίδα απωλειών στην ιρανική ηγεσία

Ο θάνατος του Ναϊνί εντάσσεται σε μια σειρά απωλειών κορυφαίων στελεχών από την έναρξη των συγκρούσεων. Την πρώτη ημέρα σκοτώθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ — γεγονός που προκάλεσε βαθιά πολιτική κρίση. Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει αμφιλεγόμενη διεθνώς.

Ακολούθησαν επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε ανώτερους διοικητές του IRGC και στον Αλί Λαριτζανί, έναν από τους πιο έμπειρους πολιτικούς του ιρανικού κατεστημένου. Τώρα, το IRGC χάνει και τη δημόσια φωνή του.

Η συσσώρευση αυτών των απωλειών αποδυναμώνει όχι μόνο τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν, αλλά και το βάθος της πολιτικής και θεσμικής του ηγεσίας, καθιστώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο ευάλωτη και απρόβλεπτη.

Τι ακολουθεί

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Ναϊνί δεν έχουν αποσαφηνιστεί, πέρα από την ανακοίνωση της κρατικής τηλεόρασης. Δεν είναι γνωστό αν επλήγη στοχευμένα ή αν σκοτώθηκε σε γενικότερη επίθεση κατά εγκαταστάσεων του IRGC.

Το Σώμα των Φρουρών θα ορίσει νέο εκπρόσωπο και η επικοινωνιακή μηχανή του κράτους θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ο πόλεμος, όπως ανακοινώθηκε από ισραηλινούς αξιωματούχους, εισέρχεται στη Δεύτερη Φάση, με επιχειρήσεις που αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ο θάνατος του Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί υπενθυμίζει ότι η σύγκρουση δεν διεξάγεται μόνο με πυραύλους και drones. Διεξάγεται για τη βιωσιμότητα των ιρανικών θεσμών, των δομών διοίκησης και των μηχανισμών λήψης αποφάσεων που επιτρέπουν στο κράτος να λειτουργεί υπό συνεχή πίεση.