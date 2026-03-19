Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι θεωρεί αναγκαία την κατασκευή αγωγών για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής μέσω της Αραβικής Χερσονήσου προς τα ισραηλινά λιμάνια, προκειμένου να αποφευχθούν οι απειλές του Ιράν στα στενά του Ορμούζ και σε άλλα ύδατα του Κόλπου.

Μία ημέρα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο κύριο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν, σε μια έντονη κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, ο Νετανιάχου υποστήριξε σε συνέντευξη Τύπου ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, ισχυρισμός που έχει αμφισβητηθεί από τον πυρηνικό οργανισμό του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συνέντευξης, ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας του, παρότι οι επιθέσεις στο κοίτασμα South Pars προκάλεσαν αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλο τον Κόλπο, οδηγώντας τις τιμές της ενέργειας σε άνοδο.

Παρέμβαση Τραμπ για τις επιθέσεις

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την επίθεση στο South Pars, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ ενήργησε μόνο του. “Ο πρόεδρος Τραμπ μας ζήτησε να αναστείλουμε τις μελλοντικές επιθέσεις”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ, πολιτικά ευάλωτος λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων στις ΗΠΑ, έχει επιτεθεί σε συμμάχους που απάντησαν με επιφυλακτικότητα στις εκκλήσεις του για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές διαδρομές πέρα από τα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του σημείου αυτού θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος του Ισραήλ.

“Αρκεί να έχουμε αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα διασχίζουν δυτικά την Αραβική Χερσόνησο, φτάνοντας ως το Ισραήλ και τα μεσογειακά μας λιμάνια· έτσι εξαλείφονται οριστικά τα σημεία συμφόρησης”, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας: “Το βλέπω ως μια πραγματική αλλαγή που θα ακολουθήσει αυτόν τον πόλεμο.”

«Το Ιράν δεν μπορεί πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο»

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ύστερα από μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από 20 ημέρες πολέμου, “το Ιράν σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ούτε την ικανότητα παραγωγής πυραύλων”, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε στο CBS News ότι “πολλά έχουν επιβιώσει” από τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν, προσθέτοντας πως “διαθέτουν τις ικανότητες, τη γνώση και τη βιομηχανική δυνατότητα να το πράξουν”.

Ο Νετανιάχου απέφυγε να σχολιάσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, που εκτιμάται ότι βρίσκεται κάτω από το πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν μετά τα αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου.

Το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου έχουν δεχθεί σφοδρές επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου.

“Δεν ενεργούμε μόνο για να καταστρέψουμε τους εναπομείναντες βαλλιστικούς πυραύλους και ό,τι απέμεινε από το πυρηνικό πρόγραμμα – ελάχιστα έχουν απομείνει – αλλά και για να εξαλείψουμε τις βιομηχανίες που επιτρέπουν την παραγωγή αυτών των προγραμμάτων”, δήλωσε ο Νετανιάχου.

Πιθανή «χερσαία συνιστώσα» στις επιχειρήσεις

Παρά τον σχεδόν τριών εβδομάδων πόλεμο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαφανεί αν οι Ιρανοί θα επιχειρήσουν ανατροπή της κυβέρνησής τους. “Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να το δείξει, να επιλέξει τη στιγμή και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων”, ανέφερε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι η ανατροπή της κυβέρνησης δεν είναι εφικτή μόνο με αεροπορικές επιθέσεις και υπαινίχθηκε πιθανή δράση επί του εδάφους. “Πρέπει να υπάρξει και χερσαία επιχείρηση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για αυτή τη χερσαία επιχείρηση, και επιτρέψτε μου να μην τις αποκαλύψω όλες”, κατέληξε.