Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία του έδωσε εντολή να σταματήσει τις επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Του είπα ‘Μην το κάνεις αυτό’ και δεν θα το κάνει» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι «δεν θα αναπτύξει στρατιώτες» στο Ιράν, σχεδόν τρεις εβδομάδες αφού ξεκίνησαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη χώρα αυτή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν γνώριζαν τίποτα» για την ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Πρόσθεσε ακόμη ότι: «Όχι, δεν αναπτύσσω στρατεύματα πουθενά. Εάν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ασφαλώς δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν αναπτύσσω στρατιώτες».

Παράλληλα ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο νησί Χαργκ λέγοντας ότι: «μπορούμε να το διαλύσουμε όποτε θέλουμε, αφήσαμε μόνο τους αγωγούς πετρελαίου».

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Πεντάγωνο ζητά 200 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση «για πολλούς λόγους».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον πόλεμο, υποστήριξε, όπως και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Για τα Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ δήλωσε ότι: «Δεν χρησιμοποιούμε εμείς τα Στενά, τα υπερασπιζόμαστε για όλους τους άλλους, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Ευρώπη. Τώρα, η Βρετανία θέλει να στείλει αεροπλανοφόρο, τους είπα πως το ήθελα πριν τον πόλεμο».

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τον συντονισμό της επίθεσης

Ωστόσο, ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της επίθεσης δήλωσε στο CNN ότι το Ισραήλ ενήργησε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, αμφισβητώντας έτσι τον ισχυρισμό του προέδρου. Παράλληλα, αμερικανική πηγή επιβεβαίωσε στο ίδιο μέσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «γνώριζαν» για την επίθεση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτή από τον Τραμπ, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πλήγμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, έχει φέρει στην Ουάσιγκτον προτάσεις για να ηρεμήσουν οι αγορές ενέργειας και σκοπεύει να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που αφορούν την οικονομική ασφάλειας και τις σπάνιες γαίες.

Η Τακαΐτσι είπε επίσης ότι είναι έτοιμη να προσεγγίσει τους εταίρους της Ιαπωνίας ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ παράλληλα καταβάλλει προσπάθειες να επικοινωνήσει και με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι θα συζητήσουν εμπορικά θέματα, καθώς και την υποστήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει το Τόκιο στον πόλεμο στο Ιράν. Η Ιαπωνία «παίρνει πραγματικά θέση» σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει λάβει «εγγυήσεις», χωρίς άλλες διευκρινήσεις.

«Νομίζω ότι, μετά τις ανακοινώσεις που κάναμε χθες και προχθές για την Ιαπωνία, η χώρα αυτή παίρνει πραγματικά θέση, ναι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας, έπειτα από μια παύση: «Όχι όπως το ΝΑΤΟ».

Τέλος, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μόνο εκείνος μπορεί να φέρει την ειρήνη.