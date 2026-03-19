Το Ιράν «δεν μπορεί πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο» και δεν είναι πλέον σε θέση να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εναρκτήρια ομιλία του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το Ιράν «είναι πιο αδύναμο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και κάποιοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη», τόνισε. Η εκστρατεία κατά του Ιράν, λέει, θα συνεχιστεί «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο».

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε το αγγλόφωνο μέρος της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στα ξένα ΜΜΕ, σχολιάζοντας ειρωνικά τις πρόσφατες φήμες σχετικά με την κατάστασή του, λέγοντας: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω απλώς να πω ότι είμαι ζωντανός».

Ο Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες «προστατεύουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – και τολμώ να πω, ολόκληρο τον κόσμο», καθώς περιγράφει την πρόοδο στον συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι μετά από 20 ημέρες μάχης, «κερδίζουμε και το Ιράν καταστρέφεται», επισημαίνοντας αυτό που περιγράφει ως σημαντική ζημιά στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ιδιαίτερα στα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα της.

Λέει ότι τα οπλοστάσια πυραύλων και drones του Ιράν «υποβαθμίζονται μαζικά» και ορκίστηκε ότι «θα καταστραφούν», παρουσιάζοντας την εκστρατεία ως μια συνεχή προσπάθεια για την εξάλειψη της απειλής που αποτελεί η Ισλαμική Δημοκρατία.

Αναφερόμενος σε αυτό που περιέγραψε ως «ψευδείς ειδήσεις», ο Νετανιάχου αρνήθηκε τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ «έσυρε τις ΗΠΑ σε σύγκρουση με το Ιράν».

«Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι μπορεί κάποιος να πει στον Πρόεδρο [Ντόναλντ] Τραμπ τι να κάνει; Ελάτε τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «παίρνει πάντα τις αποφάσεις του με βάση το τι θεωρεί καλό για την Αμερική».

Συνέχισε λέγοντας: «Επιτυγχάνουμε τους στόχους μας με αστραπιαία ταχύτητα».

Το Ισραήλ δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτή τη στιγμή επικεφαλής στο Ιράν, συνέχισε.

«Ο Μοτζτάμπα [Χαμενεΐ], ο αντικαταστάτης του Αγιατολάχ, δεν έχει εμφανιστεί», συνεχίζει. Ο Νετανιάχου εκτίμησε ότι υπάρχει «μεγάλη ένταση» μεταξύ των αξιωματούχων στην κορυφή του καθεστώτος ενώ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ διαπιστώνει ρωγμές τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και στις μονάδες στο πεδίο.