Ο Χοσεΐν Ντεχγκάν, πρώην υπουργός Άμυνας του Ιράν, φέρεται να ορίστηκε από το καθεστώς της Τεχεράνης ως νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Iran International. Η τοποθέτησή του καλύπτει τη θέση που είχε παραμείνει κενή μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι.

Ο Ντεχγκάν, 68 ετών, είναι ανώτερος στρατιωτικός και έχει μακρά πορεία στις τάξεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από διαδοχικές θέσεις ευθύνης σε στρατιωτικά και κυβερνητικά πόστα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 υπηρέτησε ως διοικητής των δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον Λίβανο και τη Συρία. Αργότερα, μεταξύ 1990 και 1992, ανέλαβε τη διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας του ίδιου Σώματος.

Από το 2013 έως το 2017 διετέλεσε επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Χασάν Ρουχανί, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία και την αμυντική αυτονομία της χώρας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες του επέβαλαν κυρώσεις το 2019, για τη φερόμενη εμπλοκή του στη βομβιστική επίθεση του Οκτωβρίου του 1983 εναντίον των βάσεων των πολυεθνικών δυνάμεων στη Βηρυτό. Στην επίθεση εκείνη σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί στρατιώτες και δεκάδες άλλοι, κυρίως Γάλλοι.