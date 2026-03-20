  • Τραμπ: «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση πυρός, γιατί να το κάνουμε αυτό;»
  • Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: «Νομίζω ότι κερδίσαμε»
  • Politico: Ο Πούτιν πρότεινε να σταματήσει τη στήριξη στο Ιράν αν οι ΗΠΑ διακόψουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία
  • Bloomberg: «Καμία διαπραγμάτευση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ όσο διαρκούν οι επιθέσεις», λέει το Ιράν
  • «Ναι» από τη Βρετανία στη χρήση βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ
  • Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιδιώκει σύγκρουση με τους γείτονες, δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα
  • Reuters: Οι ΗΠΑ θα αναπτύξει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή «τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο»
  • Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Ο εχθρός ηττήθηκε»
  • Νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το Ιράν θέλει ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, τονίζοντας ότι χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι «μια χάρτινη τίγρη».
  • Ο κορυφαίος στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν προειδοποίησε ότι «πάρκα, χώροι αναψυχής και τουριστικοί προορισμοί» σε όλο τον κόσμο δεν θα είναι ασφαλείς για τους εχθρούς της Τεχεράνης.
  • Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ο ταξίαρχος Ισμαήλ Αχμαντί, επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, σκοτώθηκε μαζί με άλλα τρία άτομα σε βομβαρδισμό την Πέμπτη.
  •  Ιρανικά κρατικά μέσα ανακοίνωσαν ότι ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, σκοτώθηκε σε πλήγμα, γεγονός που επιβεβαίωσε αργότερα ο ισραηλινός στρατός.
  • Ερντογάν για Ισραήλ: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πληρώσει το τίμημα για τις σφαγές στη Μέση Ανατολή
  • Ο επικεφαλής του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες Jan Egeland δήλωσε στο Al Jazeera ότι πάνω από τρία εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά στο Ιράν.
  • «Η ασφάλεια σας αποτελεί παρελθόν» – Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε αυστηρό μήνυμα στους εχθρούς του έθνους
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πλήγματα σε γενικό αρχηγείο και στρατόπεδα του συριακού καθεστώτος στη νότια Συρία ως απάντηση σε επιθέσεις κατά δρούζων αμάχων στην επαρχία Σουέινα.
  • Ιρανικός πύραυλος έπληξε το διυλιστήριο της Χάιφα προκαλώντας ζημιές σε ηλεκτρικές υποδομές, με την εταιρεία Oil Refineries να αναμένει πλήρη αποκατάσταση μέσα στις επόμενες ημέρες.
  • Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
  • Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στους Times of Israel ότι έως 20 ισραηλινά drones καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν.
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ χαρακτήρισε το πλήγμα σε αμερικανικό F-35 ως «στιγμή κατάρρευσης μιας τάξης πραγμάτων».
  • Η Ισπανία θα μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% από 21% και θα αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες, σύμφωνα με τον ραδιοσταθμό SER.
  • Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο μεταφέρθηκαν 150 τραυματίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από τις 28 Φεβρουαρίου σε 4.099.

