Η Μόσχα φέρεται να πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια «ισορροπημένη ανταλλαγή» πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία θα σταματούσε να παρέχει δεδομένα στο Ιράν – όπως ακριβείς συντεταγμένες αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή – εφόσον η Ουάσινγκτον διέκοπτε τη μεταφορά πληροφοριών προς την Ουκρανία σχετικά με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των επαφών ΗΠΑ – Ρωσίας, η πρόταση αυτή διατυπώθηκε από τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ προς τους συνεργάτες της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατά τη συνάντησή τους στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, η πρόταση φαίνεται να απορρίφθηκε.

Ανησυχία στην Ευρώπη

Παρά την απόρριψη, η ίδια η ύπαρξη μιας τέτοιας πρότασης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ευρωπαϊκούς διπλωματικούς κύκλους. Όπως εκτιμούν, η Ρωσία επιχειρεί να δημιουργήσει ρήγματα στις σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διατλαντική συνεργασία.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για την άρνηση συμμάχων να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας ορισμένους εταίρους του ΝΑΤΟ «δειλούς».

Διπλωμάτης της ΕΕ χαρακτήρισε τη ρωσική πρόταση «εξωφρενική», τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις ενισχύουν τις υποψίες πως οι επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας δεν οδηγούν σε ουσιαστική πρόοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία. Αντίθετα, εκφράζονται φόβοι ότι η Ρωσία προσπαθεί να προσελκύσει τις ΗΠΑ σε μια διμερή συμφωνία που θα αφήνει την Ευρώπη εκτός των εξελίξεων.

Ενίσχυση δεσμών Ρωσίας – Ιράν

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι η συνεργασία Ρωσίας και Ιράν σε επίπεδο πληροφοριών και στρατιωτικών δυνατοτήτων έχει ενισχυθεί μετά την έναρξη του πολέμου. Η Wall Street Journal είχε αναδείξει πρώτη το θέμα, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα παρέχει στην Τεχεράνη δορυφορικές εικόνες και τεχνολογία drones, προκειμένου να ενισχύσει τη δυνατότητα στόχευσης αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, απέρριψε τις πληροφορίες αυτές ως «ψευδείς».

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει κάποια μορφή ρωσικής υποστήριξης προς το Ιράν, σημειώνοντας ότι «ίσως βοηθούν λίγο», ενώ παράλληλα θεωρεί ότι η Ρωσία βλέπει αντίστοιχα τις ΗΠΑ να στηρίζουν την Ουκρανία.

Παρότι η ένταση της συνεργασίας έχει μειωθεί, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παρέχουν πληροφορίες στο Κίεβο. Τον Ιανουάριο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι περίπου τα δύο τρίτα των στρατιωτικών πληροφοριών που λαμβάνει η Ουκρανία προέρχονται πλέον από τη Γαλλία.