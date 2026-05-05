Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση, καθώς «αντιμετωπίζουν επί του παρόντος επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν».

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας στο X, «το υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones από τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ».

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة. UAE Air Defences system… pic.twitter.com/CVJeI7MMcA — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 5, 2026

Η επίθεση του Ιράν την Τρίτη αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πληγάτων κατά του συμμάχου των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί να επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως και φυσκού αερίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή, οι δύο χώρες συντονίζονται στενά, προετοιμαζόμενες για έναν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Η εκεχειρία θεωρείται ολοένα και πιο εύθραυστη, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

«Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη εκστρατεία με στόχο να πιεστεί το Ιράν για περαιτέρω παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις θα στοχεύσουν ενεργειακές υποδομές και ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την πηγή, είχαν σχεδιαστεί πριν από την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου 2026.

Η τελική απόφαση για οποιαδήποτε επανέναρξη των εχθροπραξιών εξαρτάται, σύμφωνα με το CNN, από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επιφυλάξεις για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Το Ισραήλ παρέμενε εξαρχής επιφυλακτικό απέναντι στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN. Η πρόσφατη ιρανική πυραυλική επίθεση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν φαίνεται να επιτάχυνε τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε κλειστές συσκέψεις ασφαλείας, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή. Παράλληλα, έδωσε εντολή στους υπουργούς της κυβέρνησης να αποφεύγουν κάθε δημόσιο σχόλιο για το Ιράν.