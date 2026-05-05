Τεταμένο παραμένει το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ μφωνα με δηλώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο, ο ίδιος ανέφερε ότι «η εκεχειρία δεν έχει λήξει», υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εύθραυστη στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το CNN, o Χέγκσεθ επανέλαβε ότι «η εκεχειρία δεν έχει λήξει», παρά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, αναμένεται κάποια «αναταραχή» στην αρχή της αποστολής των ΗΠΑ για την καθοδήγηση των πλοίων εκτός των Στενών, επιχείρηση που ξεκίνησε χθες.

«Είπαμε ότι θα αμυνθούμε και θα αμυνθούμε επιθετικά, και το έχουμε κάνει σίγουρα. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό, και τελικά, ο πρόεδρος μπορεί να λάβει απόφαση για το αν κάτι θα κλιμακωθεί σε “παραβίαση της εκεχειρίας”», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξασφαλίσει μια ασφαλή διαδρομή μέσω των Στενών και ότι εκατοντάδες εμπορικά πλοία περιμένουν να περάσουν. Παράλληλα, τόνισε πως «το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει «ένα πανίσχυρο θόλο» στην περιοχή.

«Σχέδιο Ελευθερία» και επιχειρησιακές κινήσεις

Επίσης, ο υπουργός Άμυνας εξήγησε ότι το Σχέδιο Ελευθερία είναι αμυντικό, περιορισμένο σε έκταση και χρονική διάρκεια, με στόχο την προστασία εμπορικών πλοίων από την ιρανική επιθετικότητα. «Αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζεται να εισέλθουν στα ιρανικά χωρικά ύδατα ή στον εναέριο χώρο. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, έξι ιρανικά μικρά σκάφη βυθίστηκαν και αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνοδεύσει το ναυτικό τα αποκλεισμένα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ελευθερία».

Από την πλευρά του, ο στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, δήλωσε ότι από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός στις 7 Απριλίου, το Ιράν έχει ανοίξει πυρ κατά εμπορικών πλοίων εννέα φορές και έχει κατασχέσει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δεχθεί περισσότερες από δέκα επιθέσεις.

Ωστόσο, όπως τόνισε, οι επιθέσεις αυτές παραμένουν «κάτω από το όριο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων σε αυτό το σημείο».