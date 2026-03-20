Νέα σημάδια φαίνονται στον ορίζοντα ότι αεροπορικές εταιρείες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών εισιτηρίων την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κάνει πολύ πιο ακριβό το πετρέλαιο και οδηγεί σε ακυρώσεις πτήσεων.

Οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης προειδοποιούν εμμέσως πλην σαφώς για τέτοιες ανατιμήσεις και συμβουλεύουν τους επιβάτες να κάνουν έγκαιρα κρατήσεις. Αν και οι αερομεταφορείς είχαν καλύψει μέχρι τώρα οι ίδιες αυξήσεις σε τιμές καυσίμων ή είχαν επωφεληθεί από κλειδωμένες τιμές σε συμβόλαιά τους με προμηθευτές αεροπορικών καυσίμων, επικεφαλής τους έχουν αρχίσει να δηλώνουν ότι δεν θα μπορούν να αποφύγουν για πολύ καιρό ακόμη τη μετακύλιση του πρόσθετου κόστους στους επιβάτες.

Επίσης λόγω του πολέμου οι αεροπορικές αναγκάζονται και αλλάζουν τα δρομολόγια προς την Ασία ακολουθώντας άλλες πιο μακρινές διαδρομές. Εταιρείες όπως η Air France-KLM και η Lufthansa δήλωσαν ότι θα προσθέσουν περισσότερες πτήσεις μέσω Ασίας, με τους κόμβους των αερομεταφορέων του Περσικού Κόλπου είτε να είναι κλειστοί είτε να λειτουργούν σε μειωμένο επίπεδο μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Τέτοιες εναλλακτικές διαδρομές χρειάζονται περισσότερα καύσιμα.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ) που επικαλείται ο Guardian, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας η τιμή της κηροζίνης ήταν ήδη 94% υψηλότερη σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο. Την ίδια στιγμή η τιμή του αργού πετρελαίου αυξανόταν διαρκώς μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Πριν την έναρξη του πολέμου οι τιμές του αργού πετρελαίου μπρεντ κυμαίνονταν στα 72 δολάρια το βαρέλι. Η μεγάλη άνοδος που ακολούθησε τις οδήγησε ακόμη και κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι και σήμερα διαμορφώνονταν στα επίπεδα των 107 δολαρίων.

Φοβούνται και ελλείψεις σε καύσιμα

Την ίδια στιγμή όλο και περισσότεροι αερομεταφορείς έχουν αρχίσει να καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων καυσίμων για αεροσκάφη. Τέτοιες ελλείψεις θα μπορούσαν να κάνουν πιο έντονα την εμφάνισή τους μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις προμήθειες και αυξάνει τις τιμές, ανέφεραν πηγές των Financial Times. Στελέχη αεροπορικών δήλωναν ότι δυσκολεύονταν να λάβουν διαβεβαιώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων μετά τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται μεταξύ άλλων τον επικεφαλής της EasyJet, Κέντον Τζάρβις, σύμφωνα με τον οποίο οι προμηθευτές αεροπορικών καυσίμων δεν μπορούν να κάνουν πλέον προβλέψεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων πέραν του επόμενου μήνα.

Οι προμηθευτές είχαν διαβεβαιώσει την αεροπορική εταιρεία ότι μπορούν να παρέχουν καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «Αλλά κανείς δεν μας λέει πραγματικά “δεν έχουμε άμεσα προβλήματα μέσα σε έξι εβδομάδες“, επειδή δεν είναι προετοιμασμένοι να το πουν αυτό», ανέφερε ο ίδιος.

Άλλοι παίκτες (traders) που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο καυσίμων εξέφραζαν την εκτίμηση ότι είναι πλέον αναπόφευκτες ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών τζετ σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Ενώ σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Ευρώπης, υπάρχουν ακόμη αρκετά αποθέματα, τα αεροσκάφη εξακολουθούν να χρειάζονται ανεφοδιασμό στους προορισμούς τους και δεν μπορούν να μεταφέρουν αρκετά τέτοια καύσιμα ώστε να μπορούν να επιστρέψουν χωρίς να ανεφοδιαστούν, προσέθεταν.