Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε νέα αεροπορική επιδρομή, καθώς συνεχίζεται η εκστρατεία εναντίον της ιρανικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, οι Abdollah Jalali-Nasab και Amir Shariat σκοτώθηκαν σε επιδρομή στην Τεχεράνη την Παρασκευή. Οι δύο άνδρες φέρονται να ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκης Khatam al-Anbiya. Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι ο θάνατός τους αποτελεί «ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στις δομές διοίκησης και ελέγχου του καθεστώτος». Παράλληλα, λογαριασμός στο Telegram που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) επιβεβαίωσε τον θάνατο του Jalali-Nasab, χωρίς όμως να σχολιάσει την τύχη του Shariat.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει 400 κύματα αεροπορικών επιδρομών σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν από την έναρξη του πολέμου πριν από δύο εβδομάδες. Παράλληλες επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε άλλα σημεία της χώρας.

Μόνο το Σάββατο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πλήχθηκαν περισσότεροι από 200 στόχοι, μεταξύ των οποίων εκτοξευτές πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και αποθήκες όπλων.

Την Παρασκευή, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι είχε επιτεθεί στο κύριο κέντρο διαστημικής έρευνας του Ιράν, το οποίο, όπως υποστήριξε, διεξήγαγε εργασίες για στρατιωτικούς δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για επιτήρηση και καθοδήγηση πυρών σε τοποθεσίες σε ολόκληρη την περιοχή.