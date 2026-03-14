Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες χωρών της Μέσης Ανατολής να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι πρωτοβουλίες για την έναρξη συνομιλιών είχαν στόχο να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο αποκλιμάκωσης και να αποτρέψουν περαιτέρω ένταση στην περιοχή. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον εμφανίστηκε αρνητική σε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, επιμένοντας στη συνέχιση της πίεσης προς την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του, το Ιράν απέρριψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε εκεχειρίας έως ότου σταματήσουν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ανώτερες ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι αρκετές χώρες επιχειρούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί πρόοδος μέχρι στιγμής.

Επίσης, οι αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, το βράδυ της Παρασκευής, ανέδειξαν την αποφασιστικότητα του Τραμπ να προχωρήσει το σχέδιό του.

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει δεσμευτεί να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και έχει απειλήσει με εντατικοποίηση των επιθέσεων εναντίον γειτονικών χωρών.

Τέλος, μέχρι στιγμής, ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν, ενώ έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ. Η θαλάσσια κυκλοφορία από τα Στενά του Ορμούζ έχει πρακτικά σταματήσει επηρεάζοντας με αυτόν τρόπο τη μεταφορά περίπου του ενός πέμπτου του παγκόσμιου πετρελαίου.