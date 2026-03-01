Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές το Σάββατο, με αποτέλεσμα τη διακοπή εμπορικών πτήσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν. Καθώς οι εναέριοι χώροι της περιοχής άρχισαν να κλείνουν, δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο εγκλωβίστηκαν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, το Ισραήλ, το Κατάρ, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους. Παράλληλα, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν ανέστειλε τη λειτουργία του, ενώ επιβλήθηκαν περιορισμοί σε όλες τις πτήσεις πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, με δίκτυα διεθνούς εμβέλειας, ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ πολλοί ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια ή να επιστρέψουν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους.

«Για τους ταξιδιώτες, δεν υπάρχει τρόπος να ωραιοποιηθεί η κατάσταση», δήλωσε ο αναλυτής της αεροπορικής βιομηχανίας και πρόεδρος της Atmosphere Research Group, Henry Harteveldt. «Θα πρέπει να προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς οι επιθέσεις αυτές εξελίσσονται και, ελπίζουμε, τερματίζονται».

Εκτεταμένες ακυρώσεις και επιπτώσεις στις αερομεταφορές

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι διακοπές στις πτήσεις. Η προηγούμενη ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, είχε διαρκέσει 12 ημέρες.

Η εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium ανέφερε ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των επιβατών που επηρεάστηκαν διεθνώς. Ωστόσο, εκτιμά ότι μόνο στα αεροδρόμια του Ντουμπάι, της Ντόχα και του Αμπού Ντάμπι, περίπου 90.000 ταξιδιώτες πραγματοποιούν καθημερινά ανταποκρίσεις μέσω των εταιρειών Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways.

Η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία και οι αεροπορικές εταιρείες προτρέπουν τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν δυνατότητα επανακράτησης χωρίς επιπλέον χρεώσεις ή αυξημένες τιμές εισιτηρίων.

Ταξιδιώτες εγκλωβισμένοι και αβεβαιότητα

Το κλείσιμο των εναέριων χώρων αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις για την Emirates και πολλές άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη Cirium, τουλάχιστον 850 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο από αεροπορικές εταιρείες όπως οι Emirates, Flydubai, Gulf Air, Qatar Airways και Kuwait Airways.

Αεροσκάφη με προορισμό πόλεις όπως το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι εκτράπηκαν σε αεροδρόμια της Αθήνας, της Κωνσταντινούπολης ή της Ρώμης, ή επέστρεψαν στον τόπο αναχώρησής τους. Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι ανέφεραν περισσότερες από 1.000 ακυρωμένες αφίξεις και αναχωρήσεις, σύμφωνα με το FlightAware.

Ντόμινο ακυρώσεων διεθνών πτήσεων

Πολλές διεθνείς εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις προς το Ντουμπάι για το Σαββατοκύριακο, ενώ η ινδική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας χαρακτήρισε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής – συμπεριλαμβανομένων των εναέριων χώρων της Ιορδανίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Λιβάνου – ως ζώνη υψηλού κινδύνου σε όλα τα ύψη.

Η Air India ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς προορισμούς της Μέσης Ανατολής. Η Turkish Airlines ανέστειλε πτήσεις προς τον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν και την Ιορδανία έως τη Δευτέρα, καθώς και προς το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες ακολούθησαν. Οι Delta Air Lines και United Airlines ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς το Τελ Αβίβ. Παράλληλα, οι Lufthansa, Air France, Transavia και Pegasus ακύρωσαν όλες τις πτήσεις προς τον Λίβανο, ενώ η American Airlines διέκοψε τη γραμμή Φιλαδέλφεια–Ντόχα.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι δεν θα πετάξει προς Ντουμπάι, Ριάντ ή Νταμάμ μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP. Ακύρωσε πτήσεις προς την περιοχή λόγω της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας.

Προειδοποιήσεις για δημιουργικές λύσεις

Η Virgin Atlantic ανακοίνωσε ότι αποφεύγει τις πτήσεις πάνω από το Ιράκ και το Ιράν, γεγονός που ενδέχεται να παρατείνει τις διαδρομές προς την Ινδία, τις Μαλδίβες και το Ριάντ. Η British Airways ανέστειλε τα δρομολόγια προς Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν έως την επόμενη εβδομάδα, ενώ ακύρωσε και τις πτήσεις προς το Αμμάν.

