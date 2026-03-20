Χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στέλνει η Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Η αποστολή του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων USS Boxer, μαζί με τη Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών (MEU) και το συνοδευτικό πολεμικό πλοίο, επισημοποιεί τη δέσμευση των ΗΠΑ για την υποστήριξη των συμμάχων τους και την προστασία των στρατηγικών συμφερόντων στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι δεν στέλνει στρατεύματα «πουθενά», αλλά ότι αν επρόκειτο να το κάνει, δεν θα το έλεγε στους δημοσιογράφους.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν ανέφεραν ποιος θα είναι ο ρόλος των επιπλέον στρατευμάτων. Ωστόσο, ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι τα στρατεύματα αναχωρούσαν από τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου 3 εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Πεντάγωνο στέλνει τρία πολεμικά πλοία και χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, περίπου 2.200 έως 2.500 Πεζοναύτες από την αμφίβια ομάδα ετοιμότητας του πλοίου USS Boxer, με έδρα την Καλιφόρνια, και την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών κατευθύνονται προς την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν αξιωματούχοι στη WSJ.

Αυτή είναι η δεύτερη μαζική ανάπτυξη πεζοναυτών μέσα στην τελευταία εβδομάδα, μετά την αποστολή του πλοίου USS Tripoli, με έδρα την Ιαπωνία, και της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας στην περιοχή. Η είδηση έρχεται μόλις μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν.

Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό μέσο Axios μετέδωσε ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης ή αποκλεισμού του νησιού Χαργκ του Ιράν, με στόχο την άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη ώστε να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε δημοσίευμα του το Axios, ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους που επιθυμεί, εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, ενός περάσματος κρίσιμης σημασίας για τη διεθνή θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, νησιού που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές και απ’ όπου εξάγεται σχεδόν το 90% του ιρανικού πετρελαίου, θα έφερνε τα αμερικανικά στρατεύματα πιο κοντά στη γραμμή του πυρός, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Μια τέτοια επιχείρηση, επισημαίνεται, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο αφού ο αμερικανικός στρατός περιορίσει περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν γύρω από το Στενό του Χορμούζ.

Πηγή που έχει γνώση των σχετικών συζητήσεων στον Λευκό Οίκο, ανέφερε στο Axios ότι:«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με πλήγματα, να καταλάβουμε το νησί και να χρησιμοποιήσουμε αυτό για διαπραγματεύσεις».

Για την υλοποίηση της επιχείρησης, εφόσον δοθεί η απαραίτητη έγκριση, θα απαιτηθεί ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Ήδη τρεις μονάδες πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ιστότοπος.