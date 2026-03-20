Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τη σφαγή στη Μέση Ανατολή». Οι δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας έγιναν το πρωί της Παρασκευής, μετά την προσευχή για το Έντι σε τζαμί στη Ριζούτνα, τον τόπο καταγωγής του.

Αναφερόμενος στη λήξη του Ραμαζανιού, ο Ερντογάν σημείωσε: «Αφήσαμε πίσω μας τον ευλογημένο μήνα του Ραμαζανιού, του οποίου η αρχή είναι το έλεος, η μέση του είναι η συγχώρεση και το τέλος του είναι η απελευθέρωση από τα αιώνια βάσανα, και σήμερα έχουμε την τιμή να γιορτάσουμε το Eid al-Fitr. Είθε ο Θεός να δώσει αυτό το Eid al-Fitr να είναι μέσο σωτηρίας για όλη την μουσουλμανική μου οικογένεια. Είθε να είναι επίσης μέσο ενότητας, συνύπαρξης και αδελφοσύνης στη χώρα μας».

Στη συνέχεια, ο τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας: «Η Μέση Ανατολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναταραχή, και αυτό το σιωνιστικό Ισραήλ, όπως γνωρίζετε, έχει σφαγιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πληρώσουν το τίμημα γι’ αυτό. Είθε ο Θεός να είναι βοηθός μας και είθε αυτό το Eid al-Fitr να είναι πηγή ευλογιών για τη χώρα μας και το έθνος μας».

Τέλος, κατά την επίσκεψή του στη γενέτειρά του, ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να δοκιμάσει τοπικά κουλούρια, σχολιάζοντας χαριτολογώντας: «δεν θα τα βρείτε πουθενά».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα