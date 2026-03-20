Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τη σφαγή στη Μέση Ανατολή». Οι δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας έγιναν το πρωί της Παρασκευής, μετά την προσευχή για το Έντι σε τζαμί στη Ριζούτνα, τον τόπο καταγωγής του.

Αναφερόμενος στη λήξη του Ραμαζανιού, ο Ερντογάν σημείωσε: «Αφήσαμε πίσω μας τον ευλογημένο μήνα του Ραμαζανιού, του οποίου η αρχή είναι το έλεος, η μέση του είναι η συγχώρεση και το τέλος του είναι η απελευθέρωση από τα αιώνια βάσανα, και σήμερα έχουμε την τιμή να γιορτάσουμε το Eid al-Fitr. Είθε ο Θεός να δώσει αυτό το Eid al-Fitr να είναι μέσο σωτηρίας για όλη την μουσουλμανική μου οικογένεια. Είθε να είναι επίσης μέσο ενότητας, συνύπαρξης και αδελφοσύνης στη χώρα μας».

🇹🇷🇮🇷🇮🇱⚡️– Turkish President, Erdogan, in Eid al-Fitr message: “The Middle East is boiling and Israel has killed hundreds of thousands, God willing, it will pay the price for this. I have no doubt about this.” pic.twitter.com/Z0AS62GpHw — MonitorX (@MonitorX99800) March 20, 2026

Στη συνέχεια, ο τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας: «Η Μέση Ανατολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναταραχή, και αυτό το σιωνιστικό Ισραήλ, όπως γνωρίζετε, έχει σφαγιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πληρώσουν το τίμημα γι’ αυτό. Είθε ο Θεός να είναι βοηθός μας και είθε αυτό το Eid al-Fitr να είναι πηγή ευλογιών για τη χώρα μας και το έθνος μας».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası Rize simidi yediği esnada basın mensuplarıyla samimi bir diyalog yaşadı: “Buradan başka yerde bulamazsın.” pic.twitter.com/DzJMqgqgYA — Muharrem Çavuş 🇹🇷 (@MuharremCavus81) March 20, 2026

Τέλος, κατά την επίσκεψή του στη γενέτειρά του, ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να δοκιμάσει τοπικά κουλούρια, σχολιάζοντας χαριτολογώντας: «δεν θα τα βρείτε πουθενά».