Ιρανικός πύραυλος έπληξε το διυλιστήριο της Χάιφα στο Ισραήλ την Πέμπτη, προκαλώντας ζημιές σε βασικές ηλεκτρικές υποδομές, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας την Παρασκευή.

Η εταιρεία Oil Refineries του Ισραήλ ανέφερε ότι το πλήγμα επηρέασε τα συστήματα ηλεκτροδότησης που τροφοδοτούν βοηθητική εγκατάσταση, προκαλώντας προβλήματα σε εξωτερική υποδομή τρίτου φορέα, κρίσιμη για τη λειτουργία του συγκροτήματος.

Παρά τις ζημιές, η πλειονότητα των μονάδων παραγωγής παραμένει σε λειτουργία, ενώ άλλες επανέρχονται σταδιακά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η πλήρης αποκατάσταση των δραστηριοτήτων αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.