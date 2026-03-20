Σύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη η Κύπρος επιδιώκει μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση» με τη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στο νησί, μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Bloomberg TV και στον δημοσιογράφο Όλιβερ Κρουκ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσεότι:«το ζήτημα των βρετανικών βάσεων πρέπει να συζητηθεί», επισημαίνοντας την ανάγκη για έναν ουσιαστικό διάλογο με το Λονδίνο.

Επίσης, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «οι βάσεις αποτελούν κατάλοιπο της αποικιοκρατικής περιόδου στην Κύπρο» και τόνισε ότι περισσότεροι από 10.000 πολίτες ζουν εντός των περιοχών αυτών. «Έχουμε ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους, για την ασφάλεια και την ευημερία τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, ο Πρόεδρος δήλωσε: «Έχω ήδη συζητήσει με τον πρωθυπουργό για εξελίξεις που είδαμε και δεν μας ικανοποίησαν ως προς τον χειρισμό της κρίσης. Όταν αυτή τελειώσει, πρέπει να θέσουμε τα πάντα στο τραπέζι και να αποφασίσουμε από κοινού για το μέλλον των βάσεων».