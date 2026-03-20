Η Ισπανία προχωρά σήμερα σε σημαντική μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα, από 21% σε 10%, στο πλαίσιο μέτρων που στοχεύουν στην ανακούφιση των πολιτών από το οικονομικό πλήγμα που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού SER.

Όπως μεταδίδει το SER, η κυβέρνηση στη Μαδρίτη σχεδιάζει επίσης την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες. Η απόφαση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε άμεση μείωση των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης κατά 0,30 έως 0,40 ευρώ το λίτρο.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει και τον φόρο 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει πριν από τη συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα παρουσιαστούν επισήμως τα μέτρα, στις 11:00 τοπική ώρα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υπουργοί είχαν επισημάνει ότι το πακέτο θα περιλαμβάνει στήριξη για τους οικονομικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Ωστόσο, τόνισαν πως η υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθιστά την ισπανική οικονομία λιγότερο ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου.