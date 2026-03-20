Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απηύθυνε το πρώτο του ηχητικό μήνυμα με αφορμή το περσικό νέο έτος, υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα του ιρανικού λαού «νίκησε τον εχθρό».

Στο μήνυμα, ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ απευθύνθηκε στους πολίτες του Ιράν, επισημαίνοντας πως, μέσα στις δύσκολες ώρες που περνά η χώρα, οι Ιρανοί έχουν αφήσει κατά μέρος τις διαφορές τους και πορεύονται ενωμένοι. Όπως τόνισε, αυτή η ενότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην αντίσταση απέναντι στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. «Παρά τις διαφορές μας σε θρησκεία, κουλτούρα και πολιτική προέλευση, έχουμε νικήσει τον εχθρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ηχητικό μήνυμα του Χαμενεΐ, που δημοσίευσε το Al Jazeera, δόθηκε στη δημοσιότητα εν μέσω φημών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε θρησκευτική διδασκαλία

Παράλληλα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να διδάσκει σε θρησκευτική συνάθροιση. Η εμφάνιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Χαμενεΐ δεν είχε κάνει δημόσια παρουσία από τις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που είχε προκαλέσει εικασίες για την τύχη του.

Στις εικόνες φαίνεται να διδάσκει σε μια αίθουσα γεμάτη άνδρες, ωστόσο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν διευκρίνισαν πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η καταγραφή του βίντεο.

