Αναφερόμενος στις γειτονικές χώρες του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τους ανατολικούς της γείτονες «πολύ κοντινούς» και ανέφερε το Πακιστάν ως χώρα που υπήρξε «ιδιαίτερα αγαπητή» στον πατέρα του.

Ο Χαμενεΐ κάλεσε για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος να «λάβει τα αναγκαία μέτρα» από την πλευρά του για να ενισχυθεί η συνεργασία.

Κάνοντας αναφορά σε επιθέσεις που σημειώθηκαν σε γειτονικές χώρες κατά τη διάρκεια του πολέμου, υποστήριξε ότι «οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντίον της Τουρκίας και του Ομάν, με τα οποία διατηρούμε καλές σχέσεις, σε ορισμένα τμήματα αυτών των χωρών, δεν έγιναν σε καμία περίπτωση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή άλλες δυνάμεις του Μετώπου της Αντίστασης».

Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε ένα «τέχνασμα» με στόχο να προκαλέσει διχασμό ανάμεσα στο Ιράν και τους γείτονές του.

Η διαφοροποίηση από τα μηνύματα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί σαφή διαφοροποίηση σε σχέση με τα μηνύματα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για το Νεβρόζ, τα οποία παραδοσιακά μεταδίδονταν μπροστά στην κάμερα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος επελέγη ως διάδοχος του πατέρα του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεν έχει ακόμη εμφανιστεί δημόσια, ούτε έχει καταγραφεί σε βίντεο ή φωτογραφία από την ημέρα της επιλογής του. Μέχρι στιγμής, ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει μόνο γραπτά μηνύματά του.