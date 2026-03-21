Το Ιράν ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε βάσεις σε ΗΑΕ και Κουβέιτ. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, IRIB, αναφέρει ότι οι ναυτικές του δυνάμεις κατέστρεψαν εγκαταστάσεις στη βάση Al-Minhad στα ΗΑΕ και στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, το IRIB ανέφερε ότι οι επιδρομές έπληξαν υπόστεγα και δεξαμενές καυσίμων αυτού που περιέγραψε ως «αμερικανοσιωνιστικά αεροσκάφη», ισχυριζόμενο ότι οι βάσεις χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος.

Ήχησαν οι σειρήνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Κανένα σχόλιο από Κουβέιτ

Την ίδια ώρα τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους ανταποκρίνονται σε πυραυλική απειλή σύμφωνα με όσα αναφέρει το aljazeera.com.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρει ότι η αεράμυνα της χώρας ανταποκρίνεται σε απειλή πυραύλων. «Παρακαλούμε παραμείνετε σε ασφαλή τοποθεσία και ακολουθήστε τα επίσημα κανάλια για προειδοποιήσεις και ενημερώσεις», αναφέρει η αρχή.

Δεν υπήρξε σχόλιο από το Κουβέιτ.