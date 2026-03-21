Το Ιράν ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε βάσεις σε ΗΑΕ και Κουβέιτ. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, IRIB, αναφέρει ότι οι ναυτικές του δυνάμεις κατέστρεψαν εγκαταστάσεις στη βάση Al-Minhad στα ΗΑΕ και στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, το IRIB ανέφερε ότι οι επιδρομές έπληξαν υπόστεγα και δεξαμενές καυσίμων αυτού που περιέγραψε ως «αμερικανοσιωνιστικά αεροσκάφη», ισχυριζόμενο ότι οι βάσεις χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος.