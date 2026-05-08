Το παρών στο ΟΑΚΑ για το κρίσιμο Game 4 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια έδωσε ο Γιώργος Καραγκούνης.

Ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκε στις εξέδρες του κατάμεστου ΟΑΚΑ, παρακολουθώντας από κοντά τη μεγάλη μάχη των «πράσινων» στα playoffs της EuroLeague.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του «τριφυλλιού», με αρκετούς να τον αποθεώνουν μόλις εμφανίστηκε στις εξέδρες του γηπέδου.