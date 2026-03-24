Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε άμεση εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι δύο σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο υιοθετούν πλέον πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν, μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις που έχουν πλήξει τις οικονομίες τους. Ο φόβος ότι η Τεχεράνη θα αποκτήσει μακροπρόθεσμη επιρροή στα Στενά του Ορμούζ εντείνει την ανησυχία τους.

Τα πρόσφατα μέτρα ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα των ΗΠΑ να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές και να ανοίξουν νέο μέτωπο κατά της Τεχεράνης. Αν και οι ηγέτες του Κόλπου δεν έχουν ακόμη αναπτύξει ανοιχτά στρατιωτικές δυνάμεις, η πίεση αυξάνεται καθώς το Ιράν επιχειρεί να επεκτείνει την επιρροή του στην πλούσια σε ενέργεια περιοχή.

Η Σαουδική Αραβία έχει συμφωνήσει να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις τη χρήση της αεροπορικής βάσης King Fahd στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε δηλώσει πως δεν θα επέτρεπε τη χρήση των εγκαταστάσεών της για επιθέσεις κατά του Ιράν, αυτή η στάση άλλαξε μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και στο Ριάντ.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται να εξετάζει σοβαρά τη συμμετοχή της χώρας στις επιθέσεις, με πηγές να αναφέρουν ότι είναι «μόνο θέμα χρόνου» η είσοδος του βασιλείου στον πόλεμο.

«Η υπομονή της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις δεν είναι απεριόριστη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, προειδοποιώντας ότι η αδυναμία αντίδρασης των χωρών του Κόλπου αποτελεί «λανθασμένη εκτίμηση».

Κίνηση των Εμιράτων κατά ιρανικών συμφερόντων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχωρούν σε αυστηρά μέτρα εναντίον περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας σημαντικές πηγές εσόδων της Τεχεράνης. Παράλληλα, εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων και αντιτίθενται σε εκεχειρία που θα άφηνε ανέπαφες τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Στο Ντουμπάι έκλεισαν το Ιρανικό Νοσοκομείο και ο Ιρανικός Όμιλος, με τις τοπικές αρχές να επιβεβαιώνουν ότι οι μονάδες δεν λειτουργούν πλέον. Η κυβέρνηση των ΗΑΕ δήλωσε ότι «φορείς που συνδέονται άμεσα με το ιρανικό καθεστώς και το IRGC θα κλείσουν» στο πλαίσιο στοχευμένων μέτρων.

Τα ΗΑΕ, παραδοσιακά χρηματοοικονομικό κέντρο για ιρανικές επιχειρήσεις, έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να παγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων, περιορίζοντας την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο συνάλλαγμα και εμπορικά δίκτυα.

Συμμετοχή του Μπαχρέιν και αντιδράσεις

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από τη Storyful δείχνουν ότι εκτοξεύσεις πυραύλων κατά του Ιράν προήλθαν από το Μπαχρέιν. Παράλληλα, πέντε αμερικανικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από ιρανική επίθεση στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία. Ο αμερικανικός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει τον βαθμό συμμετοχής των χωρών του Κόλπου.

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν τη βαθύτερη εμπλοκή των αραβικών μοναρχιών στην αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, μια εξέλιξη που οι ίδιες θα προτιμούσαν να αποφύγουν.

Ο φόβος μετά το τέλος του πολέμου

Μια άμεση επίθεση κατά του Ιράν θα καθιστούσε τα κράτη του Κόλπου ανοιχτούς αντιπάλους ενός ισχυρότερου γείτονα. Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει αιφνιδίως να τερματίσει τον πόλεμο, θα μείνουν εκτεθειμένοι απέναντι στην Τεχεράνη.

Το Ιράν, από την πλευρά του, πιέζει για ρόλο στα Στενά του Ορμούζ, προτείνοντας ακόμη και την επιβολή διοδίων, κατά το πρότυπο της Διώρυγας του Σουέζ. Η απειλή αυτή έρχεται μετά από σειρά πυραυλικών και drone επιθέσεων σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια και ενεργειακές υποδομές των γειτονικών χωρών.

Οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ φέρονται να ασκούν πιέσεις στον Τραμπ, ζητώντας να εξουδετερώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν πριν προχωρήσει σε άλλα θέματα. Η επικείμενη απόφαση για την έναρξη επιχειρήσεων αντικατοπτρίζει τη δύσκολη θέση των συμμάχων των ΗΠΑ, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια σύγκρουση χωρίς εύκολη διέξοδο.

«Απλώς έχουν παγιδευτεί σε αυτό το δομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πάντα οι ασθενέστερες πλευρές σε μια συμμαχία με μια ισχυρότερη πλευρά», σημείωσε ο αναλυτής Γκρέγκορι Γκάους από το Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον. «Αν η ισχυρότερη πλευρά υιοθετεί πολεμικές θέσεις, ανησυχούν ότι θα παρασυρθούν σε έναν πόλεμο που δεν θέλουν να πολεμήσουν».