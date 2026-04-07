Μια 21χρονη Βρετανίδα αγνοείται μετά από ταξίδι που πραγματοποίησε μόνη της για τουρισμό στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων.

Όπως αναφέρει το KTVU και το SFist, η νεαρή γυναίκα ονομάζεται Katherine Esther Gamboa Kerwood και έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο (SFO) στις 31 Μαρτίου. Ο πατέρας της δήλωσε στο KTVU ότι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου την κατέγραψαν να συναντά έναν άνδρα που κρατούσε λουλούδια.

Η οικογένειά της ανέφερε ότι στη συνέχεια έμαθαν πως η Kerwood είχε γνωρίσει τον άνδρα αυτόν, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μόνο με το όνομα David, προηγουμένως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η νεαρή είχε προγραμματίσει ένα ταξίδι διάρκειας μίας εβδομάδας, με επισκέψεις σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Καλιφόρνια, όπως η Σάντα Κρουζ, το Σακραμέντο και το Calaveras Big Trees State Park.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα, η Kerwood ενημέρωσε την οικογένειά της την Τρίτη 31 Μαρτίου ότι θα διέμενε σε hostel στο Σακραμέντο, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς της, δεν έκανε ποτέ check-in εκεί.

Η τελευταία επικοινωνία της με την οικογένεια πραγματοποιήθηκε μέσω μηνύματος την Παρασκευή 3 Απριλίου. Ο οικογενειακός φίλος Ali Zaidi δήλωσε στο KTVU την Κυριακή 5 Απριλίου: “Όταν έστειλε μήνυμα, της είπαν ‘ας μιλήσουμε στο τηλέφωνο’, και αμέσως μετά δεν απάντησε”.

Ο ίδιος περιέγραψε την Kerwood ως “γενικά πολύ ανταποκρινόμενη” στις επικοινωνίες της.

Η επιστροφή της στο Λονδίνο ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Απριλίου, ωστόσο, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, η εξαφάνισή της έχει ήδη δηλωθεί στην Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο (SFPD) και στις βρετανικές αρχές.

Έρευνες των αρχών

Το KTVU μεταδίδει ότι η SFPD έχει καταχωρίσει τα στοιχεία της Kerwood σε πολιτειακή βάση δεδομένων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ώστε να ενημερωθούν όλες οι αστυνομικές δυνάμεις στην Καλιφόρνια.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και η SFPD δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του περιοδικού People για σχόλιο σχετικά με την υπόθεση.