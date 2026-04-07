Νέοι περιορισμοί στη στρατιωτική θητεία τίθενται σε ισχύ, καθώς η Γερμανία προχωρά σε αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας, επιβάλλοντας αυστηρότερο έλεγχο στους άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων έως το 2035.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι οι άνδρες αυτής της ηλικιακής ομάδας θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια από τις ένοπλες δυνάμεις εάν σκοπεύουν να παραμείνουν στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Το μέτρο επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, καθώς καθιερώνει μια διαδικασία που μέχρι πρότινος ίσχυε μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ρύθμιση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του στρατιωτικού συστήματος, με στόχο την αύξηση του αριθμού των ενεργών στρατιωτών στους 260.000 έως το 2035, από περίπου 184.000 σήμερα. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία μιας δεξαμενής εφέδρων που θα φτάνει τους 200.000.

Υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο και ιατρικές εξετάσεις

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, όλοι οι νέοι άνω των 18 ετών θα λάβουν ειδικό ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα αξιολογείται η καταλληλότητα και η διάθεσή τους για στρατιωτική υπηρεσία. Η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες παραμένει προαιρετική. Για όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2008 προβλέπεται και υποχρεωτική ιατρική εξέταση.

Αν και η διάταξη τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο, αρχικά πέρασε απαρατήρητη. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου τέτοιοι περιορισμοί εφαρμόζονταν μόνο σε περιπτώσεις πολέμου ή άμυνας, πλέον ισχύουν σε μόνιμη βάση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Αντιδράσεις και κυβερνητική θέση

Παρά τη φαινομενική αυστηρότητα του μέτρου, το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας διευκρινίζει ότι η άδεια εξόδου δεν πρόκειται να απορρίπτεται, εφόσον ο πολίτης δεν έχει κληθεί για υπηρεσία. Ωστόσο, η υποχρέωση υποβολής αίτησης διατηρείται, ώστε να υπάρχει πλήρες μητρώο στρατεύσιμων σε περίπτωση κρίσης.

Η ρύθμιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό. Κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και εκφράζουν ανησυχίες για την ελευθερία μετακίνησης των πολιτών. Κριτικές φωνές υποστηρίζουν ότι το μέτρο θυμίζει πρακτικές παλαιότερων εποχών και δεν συνάδει με τις αρχές μιας σύγχρονης δημοκρατίας.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη μεταρρύθμιση ως αναγκαία προσαρμογή στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου η ασφάλεια και η ετοιμότητα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Το βέβαιο είναι ότι η Γερμανία εισέρχεται σε μια νέα φάση στρατιωτικής πολιτικής, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενίσχυση της άμυνας και τη διατήρηση των ατομικών ελευθεριών. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν αυτή η ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις.