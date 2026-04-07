Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τα επιτεύγματα των αστροναυτών κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με το πλήρωμα της αποστολής, τη στιγμή που εκείνοι αντάλλαξαν χαιρετισμούς με γροθιές, σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο υπερηφάνειας και ενότητας.

Το πλήρωμα αποτελείται από τον διοικητή Ριντ Γουάισμαν, τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ και τους ειδικούς αποστολής Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν. Οι περισσότεροι είναι Αμερικανοί, με τον Χάνσεν να ξεχωρίζει ως ο πρώτος Καναδός που ταξιδεύει ποτέ στη Σελήνη.

«Η αποστολή σας ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της Αμερικής στη σεληνιακή επιφάνεια πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα βάλουμε ξανά τη σημαία μας και αυτή τη φορά δεν θα αφήσουμε μόνο αποτυπώματα. Θα εδραιώσουμε μια μόνιμη παρουσία στη Σελήνη και θα προχωρήσουμε προς τον Άρη».

Ο Γουάισμαν χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ «ιδιαίτερη για όλους μας» και περιέγραψε ως «εκπληκτικό» το ταξίδι που έχει ζήσει έως τώρα το πλήρωμα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την αποστολή.

«Μπορούμε να δούμε τη γραμμή των πλανητών να ευθυγραμμίζεται…με τον Άρη. Και όλοι σχολιάσαμε πόσο ενθουσιασμένοι είμαστε που βλέπουμε αυτό το έθνος και αυτόν τον πλανήτη να γίνονται είδος δύο πλανητών», ανέφερε ο διοικητής.

Οι στόχοι του προγράμματος Artemis

Οι απώτεροι στόχοι του προγράμματος Artemis επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη επιστροφή στη Σελήνη και στην προετοιμασία των πρώτων επανδρωμένων αποστολών προς τον Άρη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή εξερεύνησης του διαστήματος.

Προς το παρόν, η NASA δίνει προτεραιότητα στην ασφαλή επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών στη Γη. Το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες, με το πλήρωμα να προσθαλασσώνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό το βράδυ της Παρασκευής.