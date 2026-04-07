Μια καθηγήτρια σε σχολείο της περιφέρειας του Περμ στα Ουράλια υπέκυψε στα τραύματά της, αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 17χρονο μαθητή της, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Η Ολέσια Μπαγκούτα, καθηγήτρια ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας στη Ντομπριάνκα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας «σε πολύ σοβαρή κατάσταση», μετά την επίθεση που δέχθηκε κοντά στην είσοδο του σχολείου όπου δίδασκε, όπως ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ντμίτρι Μαχόνιν.

«Η καθηγήτρια τραυματίστηκε με μαχαίρι από έναν έφηβο 17 ετών», έγραψε ο Μαχόνιν στην εφαρμογή Telegram, διευκρινίζοντας ότι «ο επιτιθέμενος συνελήφθη από την αστυνομία».

Λίγες ώρες αργότερα, ο κυβερνήτης επιβεβαίωσε ότι «παρ’ όλες τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν» τη ζωή της Ολέσια Μπαγκούτα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους μαθητές της.

Η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας ανέφερε ότι η εκπαιδευτικός, γεννηθείσα το 1970, ήταν υπεύθυνη της τάξης στην οποία φοιτούσε ο δράστης. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.

Από τις αρχές του έτους, οι ρωσικές αρχές έχουν καταγράψει αρκετά περιστατικά βίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων δύο επιθέσεις με μαχαίρι —σε πανεπιστήμιο των Ουραλίων και σε σχολείο στη Σιβηρία— καθώς και μια επίθεση με αεροβόλο όπλο στην κεντρική Ρωσία.