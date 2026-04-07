Τραγωδία σημειώθηκε στην περιφέρεια του Βλαντίμιρ, βορειοανατολικά της Μόσχας, όπου ένα ζευγάρι και ο επτάχρονος γιος τους έχασαν τη ζωή τους ύστερα από επίθεση «εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Αβντέεφ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα στην περιοχή του Αλεξαντρόφσκι. Ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε διώροφο κτίριο με δύο διαμερίσματα, προκαλώντας τον θάνατο των δύο ενηλίκων και του επτάχρονου παιδιού τους. Η πεντάχρονη κόρη της οικογένειας κατάφερε να επιζήσει.

«Το κοριτσάκι νοσηλεύεται με εγκαύματα. Δεν βρίσκεται σε κίνδυνο», ανέφερε ο Αβντέεφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενο το πρακτορείο TASS, ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε τη νύχτα πάνω από τη ρωσική επικράτεια 45 ουκρανικά drones.

Νεκρό παιδί και στην Ουκρανία

Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση.

Ο επικεφαλής της διοίκησης, Ολεκσάντρ Γκάνζα, δήλωσε ότι «ένα παιδί 11 χρόνων σκοτώθηκε», ενώ «γυναίκες ηλικίας 31 και 61 ετών και ένας άνδρας 33 ετών νοσηλεύονται» στην Ποκρόφσκα. Δύο ακόμη άνδρες τραυματίστηκαν στο Πάβλογκραντ.