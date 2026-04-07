Ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας TGV έχασε τη ζωή του ύστερα από σύγκρουση του συρμού με στρατιωτικό φορτηγό, βόρεια της πόλης Αράς στη βόρεια Γαλλία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής σιδηροδρομικής εταιρείας SNCF και των τοπικών αρχών, 27 άτομα τραυματίστηκαν από το δυστύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07.00 το πρωί σε ισόπεδη διάβαση, όπως ανέφερε η εταιρεία. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.

Η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή έχει διακοπεί και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν αναμένεται να αποκατασταθεί πριν από το βράδυ της επόμενης ημέρας.